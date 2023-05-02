Путин поручил сделать льготную ипотеку для педагогов

Педагоги в России смогут получать льготные ипотечные кредиты. Поручение рассмотреть этот вопрос дал правительству РФ президента Владимир Путин.
«Рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогам образовательных организаций, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования… в рамках федерального проекта „Профессионалитет“», — говорится в поручении. Оно опубликовано на
Сейчас в России существует несколько видов льготной ипотеки. Среди них — семейная, сельская, военная и ипотека с материнским капиталом.
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