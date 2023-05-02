Путин поручил сделать льготную ипотеку для педагогов

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Город. Курган, новострой, ипотека, брусника, многоэтажка
Педагоги в России смогут получать льготные ипотечные кредиты Фото:

Педагоги в России смогут получать льготные ипотечные кредиты. Поручение рассмотреть этот вопрос дал правительству РФ президента Владимир Путин.

«Рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогам образовательных организаций, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования… в рамках федерального проекта „Профессионалитет“», — говорится в поручении. Оно опубликовано на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен до 1 октября.

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Сейчас в России существует несколько видов льготной ипотеки. Среди них — семейная, сельская, военная и ипотека с материнским капиталом.

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Педагоги в России смогут получать льготные ипотечные кредиты. Поручение рассмотреть этот вопрос дал правительству РФ президента Владимир Путин. «Рассмотреть вопрос о предоставлении льготных ипотечных кредитов педагогам образовательных организаций, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования… в рамках федерального проекта „Профессионалитет“», — говорится в поручении. Оно опубликовано на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен до 1 октября. Сейчас в России существует несколько видов льготной ипотеки. Среди них — семейная, сельская, военная и ипотека с материнским капиталом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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