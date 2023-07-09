Врач рассказала свердловчанам, как минимизировать риски для здоровья при жаре

Свердловский врач Максимова: жаркая погода несет риски людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями

10 июля 2023 в 11:14 Размер текста - 17 +

В жаркие дни врач Максимова рекомендует не выходить на улицу без головного убора Фото: департамент информационной политики Свердловской области В свердловских больницах примерно на 15% увеличивается число обращений за медпомощью, когда температура выше +30 градусов держится несколько дней подряд. Серьезные риски жаркая погода несет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «При длительном пребывании на жаре могут возникнуть серьезные проблемы в работе организма. Мы призываем всех свердловчан в жаркие дни быть внимательными к своему самочувствию. При первых признаках недомогания необходимо обращаться за медпомощью», — пишет ДИП, ссылаясь на слова врача-кардиолога Жанны Максимовой. Жаркая погода опасна для людей пожилого возраста. Также в группе риска — дети, подростки, люди, имеющие хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Усугубляет состояние человека в жару курение, употребление алкоголя. «В жаркие дни необходимо контролировать уровень артериального давления», — сообщает ДИП. Летом важно постоянно восполнять водный баланс. «Необходимо употреблять не менее 1,5-2 литров воды в сутки. Оптимально пить чистую негазированную воду небольшими порциями. Также нужно избегать прямых солнечных лучей. Не выходить на улицу без головного убора. Для защиты кожи использовать солнцезащитные крема SPF 30», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области днем 10 июля синоптик Пулин прогнозирует температуру от 31 до 36 градусов тепла. В Екатеринбурге в этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловских больницах примерно на 15% увеличивается число обращений за медпомощью, когда температура выше +30 градусов держится несколько дней подряд. Серьезные риски жаркая погода несет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «При длительном пребывании на жаре могут возникнуть серьезные проблемы в работе организма. Мы призываем всех свердловчан в жаркие дни быть внимательными к своему самочувствию. При первых признаках недомогания необходимо обращаться за медпомощью», — пишет ДИП, ссылаясь на слова врача-кардиолога Жанны Максимовой. Жаркая погода опасна для людей пожилого возраста. Также в группе риска — дети, подростки, люди, имеющие хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Усугубляет состояние человека в жару курение, употребление алкоголя. «В жаркие дни необходимо контролировать уровень артериального давления», — сообщает ДИП. Летом важно постоянно восполнять водный баланс. «Необходимо употреблять не менее 1,5-2 литров воды в сутки. Оптимально пить чистую негазированную воду небольшими порциями. Также нужно избегать прямых солнечных лучей. Не выходить на улицу без головного убора. Для защиты кожи использовать солнцезащитные крема SPF 30», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области днем 10 июля синоптик Пулин прогнозирует температуру от 31 до 36 градусов тепла. В Екатеринбурге в этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков.