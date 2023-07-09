09 июля 2023

Врач рассказала свердловчанам, как минимизировать риски для здоровья при жаре

Свердловский врач Максимова: жаркая погода несет риски людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В жаркие дни врач Максимова рекомендует не выходить на улицу без головного убора
В жаркие дни врач Максимова рекомендует не выходить на улицу без головного убора Фото:

В свердловских больницах примерно на 15% увеличивается число обращений за медпомощью, когда температура выше +30 градусов держится несколько дней подряд. Серьезные риски жаркая погода несет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП).

«При длительном пребывании на жаре могут возникнуть серьезные проблемы в работе организма. Мы призываем всех свердловчан в жаркие дни быть внимательными к своему самочувствию. При первых признаках недомогания необходимо обращаться за медпомощью», — пишет ДИП, ссылаясь на слова врача-кардиолога Жанны Максимовой.

Жаркая погода опасна для людей пожилого возраста. Также в группе риска — дети, подростки, люди, имеющие хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Усугубляет состояние человека в жару курение, употребление алкоголя. «В жаркие дни необходимо контролировать уровень артериального давления», — сообщает ДИП.

Летом важно постоянно восполнять водный баланс. «Необходимо употреблять не менее 1,5-2 литров воды в сутки. Оптимально пить чистую негазированную воду небольшими порциями. Также нужно избегать прямых солнечных лучей. Не выходить на улицу без головного убора. Для защиты кожи использовать солнцезащитные крема SPF 30», — отметили в ДИПе.

Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области днем 10 июля синоптик Пулин прогнозирует температуру от 31 до 36 градусов тепла. В Екатеринбурге в этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В свердловских больницах примерно на 15% увеличивается число обращений за медпомощью, когда температура выше +30 градусов держится несколько дней подряд. Серьезные риски жаркая погода несет людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «При длительном пребывании на жаре могут возникнуть серьезные проблемы в работе организма. Мы призываем всех свердловчан в жаркие дни быть внимательными к своему самочувствию. При первых признаках недомогания необходимо обращаться за медпомощью», — пишет ДИП, ссылаясь на слова врача-кардиолога Жанны Максимовой. Жаркая погода опасна для людей пожилого возраста. Также в группе риска — дети, подростки, люди, имеющие хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые. Усугубляет состояние человека в жару курение, употребление алкоголя. «В жаркие дни необходимо контролировать уровень артериального давления», — сообщает ДИП. Летом важно постоянно восполнять водный баланс. «Необходимо употреблять не менее 1,5-2 литров воды в сутки. Оптимально пить чистую негазированную воду небольшими порциями. Также нужно избегать прямых солнечных лучей. Не выходить на улицу без головного убора. Для защиты кожи использовать солнцезащитные крема SPF 30», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области днем 10 июля синоптик Пулин прогнозирует температуру от 31 до 36 градусов тепла. В Екатеринбурге в этот день ожидается переменная облачность без существенных осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...