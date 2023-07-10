Что купить на «Иннопроме» на летний сезон: подборка товаров. Фото

10 июля 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

На «Иннопром» продается мерч с символикой города Фото: URA.RU В Екатеринбурге проходит международная выставка «Иннопром», которая продлится с 10 по 13 июля. На мероприятии можно приобрести летнюю одежду с символикой города. Корреспондент URA.RU составил список с ценами на мерч Екатеринбурга. • Синяя сумка-шоппер с принтом юбилея уральской столицы. Цена — 450 рублей; • Поясная сумка на замке. Цена — 500 рублей; • Носки с вышитыми принтами, посвященными Екатеринбургу. Цена — 250 рублей; • Панамы с большим ассортиментом цветов. За штуку — 600 рублей. По словам продавца, в городе пошел тренд на такие головные уборы, они стали самыми популярными среди гостей выставки; • Футболки с разными принтами 300-летия. Стоимость варьируется от 750 до 1,5 тысячи рублей. Также есть в продаже футболка с принтами, которые можно наклеить самостоятельно при помощи утюга; • Бомберы с тремя цветами серых оттенков. Цена — 4 тысячи рублей. Международная промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля. Полная информация о выставка — в материале URA.RU. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

В Екатеринбурге проходит международная выставка «Иннопром», которая продлится с 10 по 13 июля. На мероприятии можно приобрести летнюю одежду с символикой города. Корреспондент URA.RU составил список с ценами на мерч Екатеринбурга. • Синяя сумка-шоппер с принтом юбилея уральской столицы. Цена — 450 рублей; • Поясная сумка на замке. Цена — 500 рублей; • Носки с вышитыми принтами, посвященными Екатеринбургу. Цена — 250 рублей; • Панамы с большим ассортиментом цветов. За штуку — 600 рублей. По словам продавца, в городе пошел тренд на такие головные уборы, они стали самыми популярными среди гостей выставки; • Футболки с разными принтами 300-летия. Стоимость варьируется от 750 до 1,5 тысячи рублей. Также есть в продаже футболка с принтами, которые можно наклеить самостоятельно при помощи утюга; • Бомберы с тремя цветами серых оттенков. Цена — 4 тысячи рублей. Международная промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля. Полная информация о выставка — в материале URA.RU.