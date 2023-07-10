Что купить на «Иннопроме» на летний сезон: подборка товаров. Фото

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На «Иннопром» продается мерч с символикой города
На «Иннопром» продается мерч с символикой города Фото:

В Екатеринбурге проходит международная выставка «Иннопром», которая продлится с 10 по 13 июля. На мероприятии можно приобрести летнюю одежду с символикой города. Корреспондент URA.RU составил список с ценами на мерч Екатеринбурга.

• Синяя сумка-шоппер с принтом юбилея уральской столицы. Цена — 450 рублей;

• Поясная сумка на замке. Цена — 500 рублей;

• Носки с вышитыми принтами, посвященными Екатеринбургу. Цена — 250 рублей;

• Панамы с большим ассортиментом цветов. За штуку — 600 рублей. По словам продавца, в городе пошел тренд на такие головные уборы, они стали самыми популярными среди гостей выставки;

• Футболки с разными принтами 300-летия. Стоимость варьируется от 750 до 1,5 тысячи рублей. Также есть в продаже футболка с принтами, которые можно наклеить самостоятельно при помощи утюга;

• Бомберы с тремя цветами серых оттенков. Цена — 4 тысячи рублей.

Международная промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля. Полная информация о выставка — в материале URA.RU.

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В Екатеринбурге проходит международная выставка «Иннопром», которая продлится с 10 по 13 июля. На мероприятии можно приобрести летнюю одежду с символикой города. Корреспондент URA.RU составил список с ценами на мерч Екатеринбурга. • Синяя сумка-шоппер с принтом юбилея уральской столицы. Цена — 450 рублей; • Поясная сумка на замке. Цена — 500 рублей; • Носки с вышитыми принтами, посвященными Екатеринбургу. Цена — 250 рублей; • Панамы с большим ассортиментом цветов. За штуку — 600 рублей. По словам продавца, в городе пошел тренд на такие головные уборы, они стали самыми популярными среди гостей выставки; • Футболки с разными принтами 300-летия. Стоимость варьируется от 750 до 1,5 тысячи рублей. Также есть в продаже футболка с принтами, которые можно наклеить самостоятельно при помощи утюга; • Бомберы с тремя цветами серых оттенков. Цена — 4 тысячи рублей. Международная промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля. Полная информация о выставка — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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