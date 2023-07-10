В Екатеринбурге резко выросли цены на такси на фоне «Иннопрома-2023». Скрин

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Дезинфекция автомобилей такси «Яндекс.Такси». Екатеринбург, такси, водитель, таксист, медицинская маска, защитная маска, яндекс такси, маска на лицо, covid19, мужчина в маске
Стоимость поездки на такси увеличилась в два-три раза Фото:

Стоимость поездки в «Яндекс Такси» на тарифе «Эконом» из «ЭКСПО-центра» в центр Екатеринбурга превысила 1 000 рублей, сообщили URA.RU читатели. Пользователи агрегатора такси связывают это с тем, что в уральской столице началась международная промышленная выставка «Иннопром 2023».

«Сначала показывало стоимость поездки в 1010 рублей. Подождали минут 30, а в итоге уехали за 850 рублей. Водитель сказал, что это связано с „Иннопромом“, который проходит в эти дни в городе», — поделился с агентством екатеринбуржец.

По словам другого пользователя, ожидание такси превысило 20 минут. «Мало того, что стоимость на поездку просто неимоверно высокая, так еще и ждать приходится по полчаса», — отметила горожанку.

URA.RU не смогло оперативно связаться с представителями «Яндекс Такси». На звонок корреспондента никто не ответил.

В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит главная промышленная выставка страны Иннопром-2023. Ее посетил председатель российского правительства Михаил Мишустин. Вся актуальная информация — в материале URA.RU.

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Стоимость поездки в «Яндекс Такси» на тарифе «Эконом» из «ЭКСПО-центра» в центр Екатеринбурга превысила 1 000 рублей, сообщили URA.RU читатели. Пользователи агрегатора такси связывают это с тем, что в уральской столице началась международная промышленная выставка «Иннопром 2023». «Сначала показывало стоимость поездки в 1010 рублей. Подождали минут 30, а в итоге уехали за 850 рублей. Водитель сказал, что это связано с „Иннопромом“, который проходит в эти дни в городе», — поделился с агентством екатеринбуржец. По словам другого пользователя, ожидание такси превысило 20 минут. «Мало того, что стоимость на поездку просто неимоверно высокая, так еще и ждать приходится по полчаса», — отметила горожанку. URA.RU не смогло оперативно связаться с представителями «Яндекс Такси». На звонок корреспондента никто не ответил. В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит главная промышленная выставка страны Иннопром-2023. Ее посетил председатель российского правительства Михаил Мишустин. Вся актуальная информация — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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