Стоимость поездки в «Яндекс Такси» на тарифе «Эконом» из «ЭКСПО-центра» в центр Екатеринбурга превысила 1 000 рублей, сообщили URA.RU читатели. Пользователи агрегатора такси связывают это с тем, что в уральской столице началась международная промышленная выставка «Иннопром 2023».
«Сначала показывало стоимость поездки в 1010 рублей. Подождали минут 30, а в итоге уехали за 850 рублей. Водитель сказал, что это связано с „Иннопромом“, который проходит в эти дни в городе», — поделился с агентством екатеринбуржец.
По словам другого пользователя, ожидание такси превысило 20 минут. «Мало того, что стоимость на поездку просто неимоверно высокая, так еще и ждать приходится по полчаса», — отметила горожанку.
URA.RU не смогло оперативно связаться с представителями «Яндекс Такси». На звонок корреспондента никто не ответил.
В Екатеринбурге с 10 по 13 июля проходит главная промышленная выставка страны Иннопром-2023. Ее посетил председатель российского правительства Михаил Мишустин. Вся актуальная информация — в материале URA.RU.
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