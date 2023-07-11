МВД показало кадры задержания подозреваемых в снятии скальпа с юноши в Подмосковье

11 июля 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в нападении на юношу в Подмосковье Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство внутренних дел России опубликовало видео задержания двух подозреваемых в снятии скальпа с юноши в Подмосковье 9 июля. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства. «Сотрудниками подмосковной полиции задержаны подозреваемые в хулиганстве и умышленном причинении молодому человеку средней тяжести вреда здоровью», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На кадрах видно, как к одному из мужчин полиция врывается в квартиру. Ранее стало известно, что в городе Электростали толпа набросилась на 19-летнего юношу и начала срезать с него скальп. Причиной стал зеленый ирокез молодого человека, который не понравился группе мужчин. Позже пострадавший дал интервью, заявив, что чувствует себя нормально и ждет диагноза врачей. Также сообщалось о задержании двоих подозреваемых в нападении. Одного задержали в Электростали, а второго в Обнинске Калужской области.

Министерство внутренних дел России опубликовало видео задержания двух подозреваемых в снятии скальпа с юноши в Подмосковье 9 июля. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства. «Сотрудниками подмосковной полиции задержаны подозреваемые в хулиганстве и умышленном причинении молодому человеку средней тяжести вреда здоровью», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На кадрах видно, как к одному из мужчин полиция врывается в квартиру. Ранее стало известно, что в городе Электростали толпа набросилась на 19-летнего юношу и начала срезать с него скальп. Причиной стал зеленый ирокез молодого человека, который не понравился группе мужчин. Позже пострадавший дал интервью, заявив, что чувствует себя нормально и ждет диагноза врачей. Также сообщалось о задержании двоих подозреваемых в нападении. Одного задержали в Электростали, а второго в Обнинске Калужской области.