МВД показало кадры задержания подозреваемых в снятии скальпа с юноши в Подмосковье

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МВД опубликовало видео задержания подозреваемых в нападении на юношу в Подмосковье Фото:

Министерство внутренних дел России опубликовало видео задержания двух подозреваемых в снятии скальпа с юноши в Подмосковье 9 июля. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства.

«Сотрудниками подмосковной полиции задержаны подозреваемые в хулиганстве и умышленном причинении молодому человеку средней тяжести вреда здоровью», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На кадрах видно, как к одному из мужчин полиция врывается в квартиру.

Ранее стало известно, что в городе Электростали толпа набросилась на 19-летнего юношу и начала срезать с него скальп. Причиной стал зеленый ирокез молодого человека, который не понравился группе мужчин. Позже пострадавший дал интервью, заявив, что чувствует себя нормально и ждет диагноза врачей. Также сообщалось о задержании двоих подозреваемых в нападении. Одного задержали в Электростали, а второго в Обнинске Калужской области.

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Министерство внутренних дел России опубликовало видео задержания двух подозреваемых в снятии скальпа с юноши в Подмосковье 9 июля. Кадры опубликованы в telegram-канале ведомства. «Сотрудниками подмосковной полиции задержаны подозреваемые в хулиганстве и умышленном причинении молодому человеку средней тяжести вреда здоровью», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. На кадрах видно, как к одному из мужчин полиция врывается в квартиру. Ранее стало известно, что в городе Электростали толпа набросилась на 19-летнего юношу и начала срезать с него скальп. Причиной стал зеленый ирокез молодого человека, который не понравился группе мужчин. Позже пострадавший дал интервью, заявив, что чувствует себя нормально и ждет диагноза врачей. Также сообщалось о задержании двоих подозреваемых в нападении. Одного задержали в Электростали, а второго в Обнинске Калужской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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