Mash: юноша, которому срезали скальп из-за прически, дал интервью. Видео

11 июля 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Нападавшие после содеянного угрожали юноше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Подмосковье в городе Электросталь юноша, которому срезали скальп из-за прически, дал интервью. В беседе с журналистами Mash пострадавший сообщил, что после содеянного нарушители угрожали ему. «Я подошел к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету. Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа. Потом угрожали немножко, что если куда-то обращусь…», — передают слова молодого человека в telegram-канале Mash. Пострадавший поделился, что чувствует себя нормально и ждет диагноза врачей. Правозащитники из движения «Сорок сороков» также навестили юношу и привезли ему еду и воду. Ранее URA.RU сообщало, что в подмосковном городе Электросталь юноше срезали зеленый ирокез вместе с частью скальпа. После содеянного злоумышленники убежали в неизвестном направлении.

В Подмосковье в городе Электросталь юноша, которому срезали скальп из-за прически, дал интервью. В беседе с журналистами Mash пострадавший сообщил, что после содеянного нарушители угрожали ему. «Я подошел к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету. Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа. Потом угрожали немножко, что если куда-то обращусь…», — передают слова молодого человека в telegram-канале Mash. Пострадавший поделился, что чувствует себя нормально и ждет диагноза врачей. Правозащитники из движения «Сорок сороков» также навестили юношу и привезли ему еду и воду. Ранее URA.RU сообщало, что в подмосковном городе Электросталь юноше срезали зеленый ирокез вместе с частью скальпа. После содеянного злоумышленники убежали в неизвестном направлении.