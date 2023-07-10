10 июля 2023

Mash: юноша, которому срезали скальп из-за прически, дал интервью. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наркологическая клиника "Свобода". Екатеринбург, стационар, палата, больничная палата, больница, медицинское учреждение, наркологическая клиника свобода, ковров дмитрий
Нападавшие после содеянного угрожали юноше Фото:

В Подмосковье в городе Электросталь юноша, которому срезали скальп из-за прически, дал интервью. В беседе с журналистами Mash пострадавший сообщил, что после содеянного нарушители угрожали ему.

«Я подошел к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету. Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа. Потом угрожали немножко, что если куда-то обращусь…», — передают слова молодого человека в telegram-канале Mash.

Пострадавший поделился, что чувствует себя нормально и ждет диагноза врачей. Правозащитники из движения «Сорок сороков» также навестили юношу и привезли ему еду и воду.

Ранее URA.RU сообщало, что в подмосковном городе Электросталь юноше срезали зеленый ирокез вместе с частью скальпа. После содеянного злоумышленники убежали в неизвестном направлении.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье в городе Электросталь юноша, которому срезали скальп из-за прически, дал интервью. В беседе с журналистами Mash пострадавший сообщил, что после содеянного нарушители угрожали ему. «Я подошел к двум людям нерусской внешности стрельнуть сигарету. Произошел разговор насчет моей внешности, что им это не понравилось. В конце этого разговора мне начали срезать волосы вместе с частью скальпа. Потом угрожали немножко, что если куда-то обращусь…», — передают слова молодого человека в telegram-канале Mash. Пострадавший поделился, что чувствует себя нормально и ждет диагноза врачей. Правозащитники из движения «Сорок сороков» также навестили юношу и привезли ему еду и воду. Ранее URA.RU сообщало, что в подмосковном городе Электросталь юноше срезали зеленый ирокез вместе с частью скальпа. После содеянного злоумышленники убежали в неизвестном направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...