В коттеджном поселке под Екатеринбургом утонул мужчина

В коттеджном поселке Палникс под Екатеринбург на озере вечером 11 июля утонул мужчина. Информация об этом появилась в соцсети.
«В Палниксе утонул мужчина», — написали в telegram-канале «Бандитский центр 18+». В комментариях к посту пользователь Иван сообщил, что мужчина провел под водой около 10 минут, прежде чем его стали вытаскивать. «Аккуратно спускался, видимо не знал, что там резкий спуск. Возможно поскользнулся или из-за жары стало плохо», — добавила в комментариях очевидец Элина.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
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