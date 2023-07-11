11 июля 2023

В коттеджном поселке под Екатеринбургом утонул мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, деревня, озеро, пруд, домики, село, коттеджный поселок
Мужчина утонул в озере вечером 11 июля, сообщили в соцсети Фото:

В коттеджном поселке Палникс под Екатеринбург на озере вечером 11 июля утонул мужчина. Информация об этом появилась в соцсети.

«В Палниксе утонул мужчина», — написали в telegram-канале «Бандитский центр 18+». В комментариях к посту пользователь Иван сообщил, что мужчина провел под водой около 10 минут, прежде чем его стали вытаскивать. «Аккуратно спускался, видимо не знал, что там резкий спуск. Возможно поскользнулся или из-за жары стало плохо», — добавила в комментариях очевидец Элина.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В коттеджном поселке Палникс под Екатеринбург на озере вечером 11 июля утонул мужчина. Информация об этом появилась в соцсети. «В Палниксе утонул мужчина», — написали в telegram-канале «Бандитский центр 18+». В комментариях к посту пользователь Иван сообщил, что мужчина провел под водой около 10 минут, прежде чем его стали вытаскивать. «Аккуратно спускался, видимо не знал, что там резкий спуск. Возможно поскользнулся или из-за жары стало плохо», — добавила в комментариях очевидец Элина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Следственного комитета России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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