Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО за 80 минут

12 июля 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Вступление Украины в НАТО займет не более 80 минут, заявил Джо Байден Фото: Официальный сайт президента Украины Для принятия Украины в НАТО Западу понадобятся 80 минут времени. Об этом заявил президент США Джо Байден. «На вступление Украины в НАТО понадобится один час двадцать минут», — сказал Байден во время совместного выступления американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского перед журналистами после двусторонней встречи, которая состоялась в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась в эфире американского телеканала MSNBC. Ранее Зеленский выразил недоумение относительно условий вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Он отметил, что большинство украинцев ожидает конкретики в отношении этих условий. Зеленский также признал, что Украина не может присоединиться к НАТО, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией. Вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер заявил, что вступление Украины в НАТО будет катастрофой с исторической и геополитической точек зрения, передает Life .

Для принятия Украины в НАТО Западу понадобятся 80 минут времени. Об этом заявил президент США Джо Байден. «На вступление Украины в НАТО понадобится один час двадцать минут», — сказал Байден во время совместного выступления американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского перед журналистами после двусторонней встречи, которая состоялась в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась в эфире американского телеканала MSNBC. Ранее Зеленский выразил недоумение относительно условий вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Он отметил, что большинство украинцев ожидает конкретики в отношении этих условий. Зеленский также признал, что Украина не может присоединиться к НАТО, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией. Вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер заявил, что вступление Украины в НАТО будет катастрофой с исторической и геополитической точек зрения, передает Life.