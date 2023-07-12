Байден пошутил, что Украину могут принять в НАТО за 80 минут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Вступление Украины в НАТО займет не более 80 минут, заявил Джо Байден Фото:

Для принятия Украины в НАТО Западу понадобятся 80 минут времени. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«На вступление Украины в НАТО понадобится один час двадцать минут», — сказал Байден во время совместного выступления американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского перед журналистами после двусторонней встречи, которая состоялась в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась в эфире американского телеканала MSNBC.

Ранее Зеленский выразил недоумение относительно условий вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Он отметил, что большинство украинцев ожидает конкретики в отношении этих условий. Зеленский также признал, что Украина не может присоединиться к НАТО, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией. Вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер заявил, что вступление Украины в НАТО будет катастрофой с исторической и геополитической точек зрения, передает Life.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для принятия Украины в НАТО Западу понадобятся 80 минут времени. Об этом заявил президент США Джо Байден. «На вступление Украины в НАТО понадобится один час двадцать минут», — сказал Байден во время совместного выступления американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского перед журналистами после двусторонней встречи, которая состоялась в среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Трансляция велась в эфире американского телеканала MSNBC. Ранее Зеленский выразил недоумение относительно условий вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Он отметил, что большинство украинцев ожидает конкретики в отношении этих условий. Зеленский также признал, что Украина не может присоединиться к НАТО, пока продолжается вооруженный конфликт с Россией. Вице-президент Республиканской партии Франции Жюльен Обер заявил, что вступление Украины в НАТО будет катастрофой с исторической и геополитической точек зрения, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...