МИД Италии: решение о вступлении Украины в НАТО уже принято

12 июля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Украина вступит в НАТО после окончания конфликта, сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Решение о вступлении Украины в НАТО уже принято. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. «Решение о вступлении Украины фактически есть, вопрос в том, когда. Конечно, это не произойдет во время войны из-за опасности эскалации», — заявил Таяни в прямом эфире итальянской радиостанции Rtl. Его слова приводит РИА Новости. Глава МИД Италии отметил, что Украина вступит в альянс после окончания конфликта. Он подчеркнул, что Италия оказывает поддержку киевскому режиму. Ранее лидеры стран НАТО одобрили формулировки по пути Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер отметил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну Соединенных Штатов с Россией, передает RT.

Решение о вступлении Украины в НАТО уже принято. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. «Решение о вступлении Украины фактически есть, вопрос в том, когда. Конечно, это не произойдет во время войны из-за опасности эскалации», — заявил Таяни в прямом эфире итальянской радиостанции Rtl. Его слова приводит РИА Новости. Глава МИД Италии отметил, что Украина вступит в альянс после окончания конфликта. Он подчеркнул, что Италия оказывает поддержку киевскому режиму. Ранее лидеры стран НАТО одобрили формулировки по пути Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер отметил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну Соединенных Штатов с Россией, передает RT.