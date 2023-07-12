МИД Италии: решение о вступлении Украины в НАТО уже принято

Решение о вступлении Украины в НАТО уже принято. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
«Решение о вступлении Украины фактически есть, вопрос в том, когда. Конечно, это не произойдет во время войны из-за опасности эскалации», — заявил Таяни в прямом эфире итальянской радиостанции Rtl. Его слова приводит РИА Новости.
Глава МИД Италии отметил, что Украина вступит в альянс после окончания конфликта. Он подчеркнул, что Италия оказывает поддержку киевскому режиму.
Ранее лидеры стран НАТО одобрили формулировки по пути Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер отметил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну Соединенных Штатов с Россией, передает RT.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.