МИД Италии: решение о вступлении Украины в НАТО уже принято

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НАТО. Москва. stock, нато, флаг, брюссель, stock
Украина вступит в НАТО после окончания конфликта, сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни Фото:

Решение о вступлении Украины в НАТО уже принято. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

«Решение о вступлении Украины фактически есть, вопрос в том, когда. Конечно, это не произойдет во время войны из-за опасности эскалации», — заявил Таяни в прямом эфире итальянской радиостанции Rtl. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД Италии отметил, что Украина вступит в альянс после окончания конфликта. Он подчеркнул, что Италия оказывает поддержку киевскому режиму.

Ранее лидеры стран НАТО одобрили формулировки по пути Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер отметил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну Соединенных Штатов с Россией, передает RT.

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Решение о вступлении Украины в НАТО уже принято. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. «Решение о вступлении Украины фактически есть, вопрос в том, когда. Конечно, это не произойдет во время войны из-за опасности эскалации», — заявил Таяни в прямом эфире итальянской радиостанции Rtl. Его слова приводит РИА Новости. Глава МИД Италии отметил, что Украина вступит в альянс после окончания конфликта. Он подчеркнул, что Италия оказывает поддержку киевскому режиму. Ранее лидеры стран НАТО одобрили формулировки по пути Украины к членству в Североатлантическом альянсе. Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер отметил, что вступление Украины в НАТО во время боевых действий не произойдет, это означало бы войну Соединенных Штатов с Россией, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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