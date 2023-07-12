Самолет должен был вылететь из Стамбула в 17:45 по московскому времени (архивное фото)
Рейс из Стамбула (Турция) в Пермь задерживается на несколько часов. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».
«Стамбул-Пермь. Прибытие по расписанию: 00:30 13.07. Расчетное время: 06:06, 13.07. Авиакомпания: Red Wings», — сообщается на сайте аэропорта.
Ранее Пермяки не могли улететь из Сочи. Рейс был задержан на 13 часов.
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