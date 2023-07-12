12 июля 2023

Рейс в Пермь из Стамбула задерживается на несколько часов. Скрин

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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, летное поле, самолет, сотрудники аэропорт
Самолет должен был вылететь из Стамбула в 17:45 по московскому времени (архивное фото) Фото:

Рейс из Стамбула (Турция) в Пермь задерживается на несколько часов. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино».

«Стамбул-Пермь. Прибытие по расписанию: 00:30 13.07. Расчетное время: 06:06, 13.07. Авиакомпания: Red Wings», — сообщается на сайте аэропорта.

Ранее Пермяки не могли улететь из Сочи. Рейс был задержан на 13 часов.

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Рейс из Стамбула (Турция) в Пермь задерживается на несколько часов. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта «Большое Савино». «Стамбул-Пермь. Прибытие по расписанию: 00:30 13.07. Расчетное время: 06:06, 13.07. Авиакомпания: Red Wings», — сообщается на сайте аэропорта. Ранее Пермяки не могли улететь из Сочи. Рейс был задержан на 13 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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