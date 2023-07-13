Умерла экс-замглавы отдела охраны общественного порядка УВД Перми

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Подполковник полиции в отставке скончалась на 59-м году жизни Фото:

В Перми на 59-м году жизни скончалась бывшая заместитель начальника отдела охраны общественного порядка, подполковник полиции в отставке Светлана Манаенкова. В правоохранительных органах она проработала более 20 лет.

«Не стало Светланы Манаенковой, подполковника полиции в отставке. Начинала службу в милиции в 1994 году. Работала инспектором по делам несовершеннолетних Индустриального ОВД. А потом все годы службы до 2015 года отдала отделу охраны общественного порядка УВД Перми — ГУВД Пермского края. Работала старшим инспектором, заместителем начальника городского отдела», — сообщает «КП-Пермь».

По данным издания, Светлана Манаенкова считалась главным стратегом в вопросах обеспечения порядка при проведении культурно — массовых и спортивных мероприятий. Прощание с ней состоится в большом зале МУП «Ритуальные услуги» на улице Старцева, 61. Начало в 11:40.

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В Перми на 59-м году жизни скончалась бывшая заместитель начальника отдела охраны общественного порядка, подполковник полиции в отставке Светлана Манаенкова. В правоохранительных органах она проработала более 20 лет. «Не стало Светланы Манаенковой, подполковника полиции в отставке. Начинала службу в милиции в 1994 году. Работала инспектором по делам несовершеннолетних Индустриального ОВД. А потом все годы службы до 2015 года отдала отделу охраны общественного порядка УВД Перми — ГУВД Пермского края. Работала старшим инспектором, заместителем начальника городского отдела», — сообщает «КП-Пермь». По данным издания, Светлана Манаенкова считалась главным стратегом в вопросах обеспечения порядка при проведении культурно — массовых и спортивных мероприятий. Прощание с ней состоится в большом зале МУП «Ритуальные услуги» на улице Старцева, 61. Начало в 11:40.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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