Умерла экс-замглавы отдела охраны общественного порядка УВД Перми

13 июля 2023 в 19:49 Размер текста - 17 +

Подполковник полиции в отставке скончалась на 59-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми на 59-м году жизни скончалась бывшая заместитель начальника отдела охраны общественного порядка, подполковник полиции в отставке Светлана Манаенкова. В правоохранительных органах она проработала более 20 лет. «Не стало Светланы Манаенковой, подполковника полиции в отставке. Начинала службу в милиции в 1994 году. Работала инспектором по делам несовершеннолетних Индустриального ОВД. А потом все годы службы до 2015 года отдала отделу охраны общественного порядка УВД Перми — ГУВД Пермского края. Работала старшим инспектором, заместителем начальника городского отдела», — сообщает «КП-Пермь». По данным издания, Светлана Манаенкова считалась главным стратегом в вопросах обеспечения порядка при проведении культурно — массовых и спортивных мероприятий. Прощание с ней состоится в большом зале МУП «Ритуальные услуги» на улице Старцева, 61. Начало в 11:40.

В Перми на 59-м году жизни скончалась бывшая заместитель начальника отдела охраны общественного порядка, подполковник полиции в отставке Светлана Манаенкова. В правоохранительных органах она проработала более 20 лет. «Не стало Светланы Манаенковой, подполковника полиции в отставке. Начинала службу в милиции в 1994 году. Работала инспектором по делам несовершеннолетних Индустриального ОВД. А потом все годы службы до 2015 года отдала отделу охраны общественного порядка УВД Перми — ГУВД Пермского края. Работала старшим инспектором, заместителем начальника городского отдела», — сообщает «КП-Пермь». По данным издания, Светлана Манаенкова считалась главным стратегом в вопросах обеспечения порядка при проведении культурно — массовых и спортивных мероприятий. Прощание с ней состоится в большом зале МУП «Ритуальные услуги» на улице Старцева, 61. Начало в 11:40.