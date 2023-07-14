Транспортная прокуратура заинтересовалась работой челябинского завода

На Челябинском цинковом заводе обратили внимание транспортной прокуратуры на ряд проблем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Уральской транспортной прокуратуры Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с руководством АО «Челябинский цинковый завод». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В поездке принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Александр Гончаров.

«Уральской транспортной прокуратурой продолжается реализация поручения генеральной прокуратуры РФ о решении возникающих у предпринимателей проблем в условиях сложной экономической обстановки. С этой целью в ходе выезда в Челябинский транспортный район Уральским транспортным прокурором осуществлен выезд в АО «Челябинский цинковый завод», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что на предприятии обратили внимание транспортного прокурора сразу на несколько проблем. Они связаны с несанкционированным маршрутом движения посторонних лиц по железнодорожным путям завода, регистрацией документов на новые железнодорожные пути, а также экологической экспертизы. В результате транспортная прокуратура подготовила перечень поручений для помощи бизнесу.