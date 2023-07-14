Транспортная прокуратура заинтересовалась работой челябинского завода

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Визит Алексея Текслера на ПАО «Челябинский цинковый завод» и участие в открытии кислородной станции. Челябинск, челябинский цинковый завод, литейный цех
На Челябинском цинковом заводе обратили внимание транспортной прокуратуры на ряд проблем Фото:

Глава Уральской транспортной прокуратуры Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с руководством АО «Челябинский цинковый завод». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В поездке принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Александр Гончаров.

«Уральской транспортной прокуратурой продолжается реализация поручения генеральной прокуратуры РФ о решении возникающих у предпринимателей проблем в условиях сложной экономической обстановки. С этой целью в ходе выезда в Челябинский транспортный район Уральским транспортным прокурором осуществлен выезд в АО «Челябинский цинковый завод», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что на предприятии обратили внимание транспортного прокурора сразу на несколько проблем. Они связаны с несанкционированным маршрутом движения посторонних лиц по железнодорожным путям завода, регистрацией документов на новые железнодорожные пути, а также экологической экспертизы. В результате транспортная прокуратура подготовила перечень поручений для помощи бизнесу.

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Глава Уральской транспортной прокуратуры Владимир Дроздецкий провел рабочую встречу с руководством АО «Челябинский цинковый завод». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В поездке принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Александр Гончаров. «Уральской транспортной прокуратурой продолжается реализация поручения генеральной прокуратуры РФ о решении возникающих у предпринимателей проблем в условиях сложной экономической обстановки. С этой целью в ходе выезда в Челябинский транспортный район Уральским транспортным прокурором осуществлен выезд в АО «Челябинский цинковый завод», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что на предприятии обратили внимание транспортного прокурора сразу на несколько проблем. Они связаны с несанкционированным маршрутом движения посторонних лиц по железнодорожным путям завода, регистрацией документов на новые железнодорожные пути, а также экологической экспертизы. В результате транспортная прокуратура подготовила перечень поручений для помощи бизнесу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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