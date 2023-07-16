16 июля 2023

Зеленский заявил о готовности защитить всю Европу

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский заявил, что Украина якобы обеспечит свободу Европе Фото:

Украина может обеспечить свободу и безопасность для всей Европы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«В тот момент, когда украинский воздушный щит станет крепким, Украина обеспечит свободу и защиту для всей Европы. Безопасность начинается здесь, с суверенитетом и силой Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Президент написал, что Украина якобы будет «становиться крепче и помогать свободным нациям строить общую безопасность». «По той причине, что строки и слова из наших государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей, для которых воля нашего государства — их личная воля», — добавил Зеленский.

Ранее, как писало Asia Times, Зеленский помешал Западу реализовать план в отношении России на саммите НАТО. По мнению издания, украинский лидер показал раскол в альянсе и вызвал критику со стороны чиновников своими жалобами.

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Украина может обеспечить свободу и безопасность для всей Европы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «В тот момент, когда украинский воздушный щит станет крепким, Украина обеспечит свободу и защиту для всей Европы. Безопасность начинается здесь, с суверенитетом и силой Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Президент написал, что Украина якобы будет «становиться крепче и помогать свободным нациям строить общую безопасность». «По той причине, что строки и слова из наших государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей, для которых воля нашего государства — их личная воля», — добавил Зеленский. Ранее, как писало Asia Times, Зеленский помешал Западу реализовать план в отношении России на саммите НАТО. По мнению издания, украинский лидер показал раскол в альянсе и вызвал критику со стороны чиновников своими жалобами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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