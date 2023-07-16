Украина может обеспечить свободу и безопасность для всей Европы. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«В тот момент, когда украинский воздушный щит станет крепким, Украина обеспечит свободу и защиту для всей Европы. Безопасность начинается здесь, с суверенитетом и силой Украины», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.
Президент написал, что Украина якобы будет «становиться крепче и помогать свободным нациям строить общую безопасность». «По той причине, что строки и слова из наших государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей, для которых воля нашего государства — их личная воля», — добавил Зеленский.
Ранее, как писало Asia Times, Зеленский помешал Западу реализовать план в отношении России на саммите НАТО. По мнению издания, украинский лидер показал раскол в альянсе и вызвал критику со стороны чиновников своими жалобами.
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