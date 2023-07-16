Asia Times: Зеленский жалобами на саммите НАТО сыграл на руку России

Asia Times: Зеленский на саммите НАТО нарушил сценарий Запада и Киева по отношению к России
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Владимир Зеленский стал мешать Западу в противостоянии с Россией, пишет Asia Times Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский помешал Западу реализовать план в отношении России на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет издания Asia Times.

«Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу», — говорится в материале издания. Там отметили, что украинский президент, выразив жалобы на саммите НАТО, показал раскол в альянсе и вызвал резкую критику со стороны чиновников государств блока после своего отъезда из Вильнюса. Автор также добавил, что создание группы Совет НАТО-Украина для координации сотрудничества не вызывает доверия и считается пустыми разговорами о единстве альянса.

Ранее потребительское отношение Владимира Зеленского к союзникам в НАТО вызвало недовольство многих участников саммита в Вильнюсе. Сообщается, что на совместном ужине глав стран альянса украинского лидера призвали успокоиться после его критики в адрес союза, передает «Национальная служба новостей». Критика НАТО со стороны Зеленского вызвала серьезное раздражение у некоторых участников саммита в Вильнюсе. Представители Соединенных Штатов предложили изменить итоговое заявление и исключить «приглашение» Украины в альянс, сообщает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский помешал Западу реализовать план в отношении России на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом пишет издания Asia Times. «Зеленский сорвал подготовленный сценарий, призванный показать России, что Запад и Киев решительно идут в ногу», — говорится в материале издания. Там отметили, что украинский президент, выразив жалобы на саммите НАТО, показал раскол в альянсе и вызвал резкую критику со стороны чиновников государств блока после своего отъезда из Вильнюса. Автор также добавил, что создание группы Совет НАТО-Украина для координации сотрудничества не вызывает доверия и считается пустыми разговорами о единстве альянса. Ранее потребительское отношение Владимира Зеленского к союзникам в НАТО вызвало недовольство многих участников саммита в Вильнюсе. Сообщается, что на совместном ужине глав стран альянса украинского лидера призвали успокоиться после его критики в адрес союза, передает «Национальная служба новостей». Критика НАТО со стороны Зеленского вызвала серьезное раздражение у некоторых участников саммита в Вильнюсе. Представители Соединенных Штатов предложили изменить итоговое заявление и исключить «приглашение» Украины в альянс, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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