Блогер Шарий: ВСУ стреляли по Белгороду из жилой застройки Харькова

Ракетный удар по Белгороду был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) из жилой застройки Харькова. Об этом рассказал украинский блогер Анатолий Шарий. По словам Шария, обстрел был произведен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) непосредственно с территории города Харькова.
«Сообщают, что... из Харькова. Из черты города отстрелялось РСЗО залпом в направлении Белгорода», — говорится в публикации блогера, передает RT.
Ранее власти Белгорода сообщили о повторном ракетном обстреле города со стороны ВСУ. По официальным данным, в результате атаки пострадали два мирных жителя. На всей территории области был установлен режим ракетной опасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.