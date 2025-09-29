В Пензенской области ввели временное ограничение мобильного интернета

В Пензенской области ввели режим «беспилотная опасность»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БПЛА опасность объявлена в Пензенской области
БПЛА опасность объявлена в Пензенской области Фото:

В Пензенской области введен введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Обращаться можно по телефону экстренных служб —112», — написал Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.

Режим «Беспилотная опасность» ранее уже вводился в Воронежской области. В МЧС попросили жителей региона укрыться в помещении без окон и некоторое время не выходить на улицу до отмены угрозы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пензенской области введен введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. «На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Обращаться можно по телефону экстренных служб —112», — написал Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале. Режим «Беспилотная опасность» ранее уже вводился в Воронежской области. В МЧС попросили жителей региона укрыться в помещении без окон и некоторое время не выходить на улицу до отмены угрозы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...