В Пензенской области ввели временное ограничение мобильного интернета

В Пензенской области введен введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. Обращаться можно по телефону экстренных служб —112», — написал Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.
Режим «Беспилотная опасность» ранее уже вводился в Воронежской области. В МЧС попросили жителей региона укрыться в помещении без окон и некоторое время не выходить на улицу до отмены угрозы.
