Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла в 46 лет

Синецкая является трехкратной чемпионкой
Синецкая является трехкратной чемпионкой

Трехкратная чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая скончалась на 47-м году жизни. О смерти сообщила пресс-служба Федерации бокса.

«Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ирина Синецкая за свою карьеру 11 раз становилась чемпионкой России. Она также завоевывала серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира, а на европейских турнирах помимо пяти золотых медалей выигрывала серебро.

