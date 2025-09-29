Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла в 46 лет

Трехкратная чемпионка мира по боксу, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая скончалась на 47-м году жизни. О смерти сообщила пресс-служба Федерации бокса.
«Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы Ирина Синецкая была самой титулованной спортсменкой в женском боксе. Уход Ирины Синецкой — большая утрата для всей боксерской семьи», — говорится в заявлении пресс-службы.
Ирина Синецкая за свою карьеру 11 раз становилась чемпионкой России. Она также завоевывала серебряные и бронзовые медали на чемпионатах мира, а на европейских турнирах помимо пяти золотых медалей выигрывала серебро.
