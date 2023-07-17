Захарова обвинила США и Британию в причастности к теракту на Крымском мосту

Захарова: США и Британия могли влиять на Украину во время принятия решения об атаке на Крымский мост
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Украина могла совершить атаку на Крымский мост под руководством США и Британии, заявила Мария Захарова Фото:
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ЧП на Крымском мосту

США и Британия могли влиять на украинских официальных лиц, которые принимали решение об атаке на Крымский мост. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Атаку на Крымский мост совершила Украина. При этом обычно решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что киевский режим является «террористическим» и может считаться международной организованной преступной группировкой.

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США и Британия могли влиять на украинских официальных лиц, которые принимали решение об атаке на Крымский мост. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Атаку на Крымский мост совершила Украина. При этом обычно решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что киевский режим является «террористическим» и может считаться международной организованной преступной группировкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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