Захарова обвинила США и Британию в причастности к теракту на Крымском мосту

США и Британия могли влиять на украинских официальных лиц, которые принимали решение об атаке на Крымский мост. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Атаку на Крымский мост совершила Украина. При этом обычно решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что киевский режим является «террористическим» и может считаться международной организованной преступной группировкой.
США и Британия могли влиять на украинских официальных лиц, которые принимали решение об атаке на Крымский мост. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Атаку на Крымский мост совершила Украина. При этом обычно решения принимаются украинскими официальными лицами и военными при непосредственном участии американских и британских спецслужб и политиков», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что киевский режим является «террористическим» и может считаться международной организованной преступной группировкой.