В ХМАО самая популярная мазь от ран подорожала в пять раз

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожала популярная мазь для заживления ран «Левомеколь». С начала года препарат вырос в цене в пять раз. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.
«Стоимость мази „Левомеколь“ объемом 40 граммов в среднем по ХМАО составляет 196 рублей. По состоянию на конец декабря прошлого года цена препарата была 36 рублей», — следует из данных исследования центра. Рост составил более 400%.
Среди наиболее подорожавших препаратов также лекарство от кашля «Ренгалин», которое превысило стоимость с 71 до 265 рублей. А также противовирусное средство «Эргоферон» — цена выросла со 129 до 497 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало мясо. Средняя стоимость продукции в магазинах выросла на 10%.
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