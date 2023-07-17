17 июля 2023

В ХМАО самая популярная мазь от ран подорожала в пять раз

В ХМАО препарат «Левомеколь» подорожал на 400%
© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
В ХМАО подорожала мазь «Левомеколь» Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожала популярная мазь для заживления ран «Левомеколь». С начала года препарат вырос в цене в пять раз. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Стоимость мази „Левомеколь“ объемом 40 граммов в среднем по ХМАО составляет 196 рублей. По состоянию на конец декабря прошлого года цена препарата была 36 рублей», — следует из данных исследования центра. Рост составил более 400%.

Среди наиболее подорожавших препаратов также лекарство от кашля «Ренгалин», которое превысило стоимость с 71 до 265 рублей. А также противовирусное средство «Эргоферон» — цена выросла со 129 до 497 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало мясо. Средняя стоимость продукции в магазинах выросла на 10%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе подорожала популярная мазь для заживления ран «Левомеколь». С начала года препарат вырос в цене в пять раз. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Стоимость мази „Левомеколь“ объемом 40 граммов в среднем по ХМАО составляет 196 рублей. По состоянию на конец декабря прошлого года цена препарата была 36 рублей», — следует из данных исследования центра. Рост составил более 400%. Среди наиболее подорожавших препаратов также лекарство от кашля «Ренгалин», которое превысило стоимость с 71 до 265 рублей. А также противовирусное средство «Эргоферон» — цена выросла со 129 до 497 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало мясо. Средняя стоимость продукции в магазинах выросла на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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