В ХМАО самая популярная мазь от ран подорожала в пять раз

В ХМАО препарат «Левомеколь» подорожал на 400%

18 июля 2023 в 13:40 Размер текста - 17 +

В ХМАО подорожала мазь «Левомеколь» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе подорожала популярная мазь для заживления ран «Левомеколь». С начала года препарат вырос в цене в пять раз. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Стоимость мази „Левомеколь“ объемом 40 граммов в среднем по ХМАО составляет 196 рублей. По состоянию на конец декабря прошлого года цена препарата была 36 рублей», — следует из данных исследования центра. Рост составил более 400%. Среди наиболее подорожавших препаратов также лекарство от кашля «Ренгалин», которое превысило стоимость с 71 до 265 рублей. А также противовирусное средство «Эргоферон» — цена выросла со 129 до 497 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало мясо. Средняя стоимость продукции в магазинах выросла на 10%.

В Ханты-Мансийском автономном округе подорожала популярная мазь для заживления ран «Левомеколь». С начала года препарат вырос в цене в пять раз. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Стоимость мази „Левомеколь“ объемом 40 граммов в среднем по ХМАО составляет 196 рублей. По состоянию на конец декабря прошлого года цена препарата была 36 рублей», — следует из данных исследования центра. Рост составил более 400%. Среди наиболее подорожавших препаратов также лекарство от кашля «Ренгалин», которое превысило стоимость с 71 до 265 рублей. А также противовирусное средство «Эргоферон» — цена выросла со 129 до 497 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало мясо. Средняя стоимость продукции в магазинах выросла на 10%.