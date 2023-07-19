Путин принимает меры из-за пожара на полигоне в Крыму

Путину доложили о пожаре на крымском военном полигоне
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин знает о ситуации в Крыму Фото:

Президент России Владимир Путин в курсе ситуации в Крыму, где произошел пожар на полигоне в Кировском районе. Им принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Разумеется, все докладывается президенту. [Глава Крыма] Аксенов оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание, меры принимаются, ситуация уточняется», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин в курсе ситуации в Крыму, где произошел пожар на полигоне в Кировском районе. Им принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Разумеется, все докладывается президенту. [Глава Крыма] Аксенов оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание, меры принимаются, ситуация уточняется», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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