Путин принимает меры из-за пожара на полигоне в Крыму

Владимир Путин знает о ситуации в Крыму
Президент России Владимир Путин в курсе ситуации в Крыму, где произошел пожар на полигоне в Кировском районе. Им принимаются все необходимые меры. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Разумеется, все докладывается президенту. [Глава Крыма] Аксенов оперативно отреагировал. Мы знаем, что там было возгорание, меры принимаются, ситуация уточняется», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.