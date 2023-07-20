В Офисе Зеленского намерены получить гарантии безопасности до конца года

20 июля 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Украина может получить гарантии безопасности до конца 2023 года, заявил Андрей Ермак Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможно заключение двустороннего договора о гарантиях безопасности для Украины до конца 2023 года. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Очень реально, что Украина может заключить двустороннее соглашение о гарантиях безопасности до конца года», — передает слова Ермака украинское издание «Левый берег». Он выразил уверенность в том, что первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро, не требуя большого количества времени. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против обсуждения гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что это возможно при условии, что будут соблюдены гарантии безопасности России. Путин подчеркнул, что все страны имеют право на обеспечение своей безопасности, но это не должно ухудшать безопасность других государств. На саммите НАТО в Вильнюсе союзники Украины выразили готовность предоставить ей гарантии безопасности в долгосрочной перспективе для укрепления ее обороноспособности, передает «Ридус». Польша и Румыния уже сейчас готовы подписать декларацию G7 о гарантиях безопасности для украинского государства, сообщает Pravda.Ru.

Возможно заключение двустороннего договора о гарантиях безопасности для Украины до конца 2023 года. Об этом рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Очень реально, что Украина может заключить двустороннее соглашение о гарантиях безопасности до конца года», — передает слова Ермака украинское издание «Левый берег». Он выразил уверенность в том, что первые проекты таких договоров могут быть разработаны относительно быстро, не требуя большого количества времени. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против обсуждения гарантий безопасности для Украины. Он отметил, что это возможно при условии, что будут соблюдены гарантии безопасности России. Путин подчеркнул, что все страны имеют право на обеспечение своей безопасности, но это не должно ухудшать безопасность других государств. На саммите НАТО в Вильнюсе союзники Украины выразили готовность предоставить ей гарантии безопасности в долгосрочной перспективе для укрепления ее обороноспособности, передает «Ридус». Польша и Румыния уже сейчас готовы подписать декларацию G7 о гарантиях безопасности для украинского государства, сообщает Pravda.Ru.