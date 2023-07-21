В Госдуме хотят дать новую льготу беременным студенткам

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил переводить на бюджет студенток в декрете
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Новый законопроект даст студенткам возможность перевестись на бюджет после декрета Фото:

В Госдуме предложили законопроект, который даст возможность студенткам в декрете перевестись на бюджет. Инициатором выступил вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков.

«Наш законопроект поможет молодым мамам закончить учебу в университете на бюджетном месте», — сказал Владислав Даванков. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что большинство девушек, после рождения ребенка не возвращается к учебе по контракту, так как у семьи появляются более важные расходы. По словам Даванкова, благодаря законопроекту, студентка в любой момент сможет вернуться в университет после рождения ребенка.

Ранее специалист из Соцфонда РФ Сергей Алещенко рассказал об условиях для выплат пособий на ребенка. По его словам, женщина должна встать на учет на ранних сроках беременности. Также среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума, пишут «Дни.ру».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуме предложили законопроект, который даст возможность студенткам в декрете перевестись на бюджет. Инициатором выступил вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков. «Наш законопроект поможет молодым мамам закончить учебу в университете на бюджетном месте», — сказал Владислав Даванков. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что большинство девушек, после рождения ребенка не возвращается к учебе по контракту, так как у семьи появляются более важные расходы. По словам Даванкова, благодаря законопроекту, студентка в любой момент сможет вернуться в университет после рождения ребенка. Ранее специалист из Соцфонда РФ Сергей Алещенко рассказал об условиях для выплат пособий на ребенка. По его словам, женщина должна встать на учет на ранних сроках беременности. Также среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума, пишут «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...