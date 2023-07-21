В Госдуме хотят дать новую льготу беременным студенткам

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил переводить на бюджет студенток в декрете

21 июля 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Новый законопроект даст студенткам возможность перевестись на бюджет после декрета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Госдуме предложили законопроект, который даст возможность студенткам в декрете перевестись на бюджет. Инициатором выступил вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков. «Наш законопроект поможет молодым мамам закончить учебу в университете на бюджетном месте», — сказал Владислав Даванков. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что большинство девушек, после рождения ребенка не возвращается к учебе по контракту, так как у семьи появляются более важные расходы. По словам Даванкова, благодаря законопроекту, студентка в любой момент сможет вернуться в университет после рождения ребенка. Ранее специалист из Соцфонда РФ Сергей Алещенко рассказал об условиях для выплат пособий на ребенка. По его словам, женщина должна встать на учет на ранних сроках беременности. Также среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума, пишут «Дни.ру».

В Госдуме предложили законопроект, который даст возможность студенткам в декрете перевестись на бюджет. Инициатором выступил вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков. «Наш законопроект поможет молодым мамам закончить учебу в университете на бюджетном месте», — сказал Владислав Даванков. Его слова приводит ТАСС. Он уточнил, что большинство девушек, после рождения ребенка не возвращается к учебе по контракту, так как у семьи появляются более важные расходы. По словам Даванкова, благодаря законопроекту, студентка в любой момент сможет вернуться в университет после рождения ребенка. Ранее специалист из Соцфонда РФ Сергей Алещенко рассказал об условиях для выплат пособий на ребенка. По его словам, женщина должна встать на учет на ранних сроках беременности. Также среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточного минимума, пишут «Дни.ру».