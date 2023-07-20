Цены на сотовые телефоны в ХМАО взлетели на 30%

21 июля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Стоимость смартфонов с начала года выросла почти на 30% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросли цены на сотовые телефоны. Средняя стоимость смартфонов выросла почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость одного смартфона в Югре достигла 12756 рублей. В январе цена составляла 9907 рублей. За семь месяцев рост составил 28,7%», — следует из отчета ведомства. В то же время другая бытовая техника наоборот подешевела. Например, стоимость телевизоров упала на 14% с 31344 до 26756 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе подорожала популярная мазь для заживления ран «Левомеколь». С начала года препарат вырос в цене в пять раз.

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросли цены на сотовые телефоны. Средняя стоимость смартфонов выросла почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость одного смартфона в Югре достигла 12756 рублей. В январе цена составляла 9907 рублей. За семь месяцев рост составил 28,7%», — следует из отчета ведомства. В то же время другая бытовая техника наоборот подешевела. Например, стоимость телевизоров упала на 14% с 31344 до 26756 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе подорожала популярная мазь для заживления ран «Левомеколь». С начала года препарат вырос в цене в пять раз.