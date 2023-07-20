20 июля 2023

Цены на сотовые телефоны в ХМАО взлетели на 30%

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость смартфонов с начала года выросла почти на 30% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросли цены на сотовые телефоны. Средняя стоимость смартфонов выросла почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«Средняя стоимость одного смартфона в Югре достигла 12756 рублей. В январе цена составляла 9907 рублей. За семь месяцев рост составил 28,7%», — следует из отчета ведомства.

В то же время другая бытовая техника наоборот подешевела. Например, стоимость телевизоров упала на 14% с 31344 до 26756 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе подорожала популярная мазь для заживления ран «Левомеколь». С начала года препарат вырос в цене в пять раз.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала года выросли цены на сотовые телефоны. Средняя стоимость смартфонов выросла почти на 30%. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «Средняя стоимость одного смартфона в Югре достигла 12756 рублей. В январе цена составляла 9907 рублей. За семь месяцев рост составил 28,7%», — следует из отчета ведомства. В то же время другая бытовая техника наоборот подешевела. Например, стоимость телевизоров упала на 14% с 31344 до 26756 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в регионе подорожала популярная мазь для заживления ран «Левомеколь». С начала года препарат вырос в цене в пять раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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