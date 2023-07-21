Завод Малика Гайсина взыскивает 12 млн с «Первоуральского хлебокомбината»

Завод «Исеть» подал иск к «Первоуральскому хлебокомбинату» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Завод электрических соединителей «Исеть» (Каменск-Уральский), принадлежащий арестованному бизнесмену Малику Гайсину, подал иск к «Первоуральскому хлебокомбинату». С предприятия, которое ранее пытались признать банкротом, пытаются взыскать 12 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.

Заявление от уральского завода электрических соединителей «Исеть» поступило в суд 19 июля. Ответчик — «Первоуральский хлебокомбинат». Сумма иска — 12 млн рублей. Категория дела указана как «экономические споры по гражданским правоотношениям».

Завод «Исеть» принадлежит бизнесмену Малику Гайсину, который сейчас находится под арестом по делу о превышении полномочий и растрате. Предприятие делает электрические соединители, в частности, по гособоронзаказу.

«Первоуральский хлебокомбинат» попадал в повестку в 2020 году, когда стало известно, что сотрудникам не выплачивают зарплату. Позднее появилась информация о многомиллионных долгах хлебокомбината. В феврале 2023 года предприятие пытались признать банкротом по иску налоговой, в деле также участвовал Малик Гайсин. Но суд прекратил производству по делу, так как у должника (хлебокомбината) недостаточно средств для обеспечения расходов по делу о банкротстве. Общая задолженность «Первоуральского хлебокомбината» была указана на уровне 74 млн рублей.