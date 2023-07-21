Юрист рассказал о правилах начисления отпускных

Юрист Виноградов: отпускные считают, умножая среднедневной заработок на количество дней в отпуске

22 июля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Отпускные выплачивают за календарные дни, сказал Вадим Виноградов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Отпускные рассчитываются путем умножения среднедневного заработка на количество дней в отпуске. Об этом сообщил юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. «Чтобы посчитать сумму вплоть до рубля, потребуется использование другой формулы. О равно СДД умноженное на КДО, где О — отпускные, СДД — среднедневной доход, КДО — количество дней отпуска. Среднедневной доход посчитать самостоятельно довольно сложно: нужно определить состав выплат и расчетный период. Эту сумму рекомендую уточнить в бухгалтерии», — рассказал Вадим Виноградов «Ленте.ру». Эксперт также подчеркнул, что отпускные — это не бонус к заработной плате, а ее часть, которая выплачивается заранее. После отдыха сотруднику платят не за месяц, а за период, который он провел на работе, уточнил Виноградов. Кроме того, зарплату начисляют за отработанные дни, в то время, как отпускные выплачивают за календарные. Ранее юрист в сфере трудового права Олег Бабич рассказал о минусах ухода в отпуск в мае. По его словам, из-за праздников отдыхать в этом месяце финансово невыгодно, передают «Дни.ру». Также психолог Денис Долгов посоветовал отключать телефон и почту, чтобы как следует отдохнуть, пишет VSE42.Ru.

Отпускные рассчитываются путем умножения среднедневного заработка на количество дней в отпуске. Об этом сообщил юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. «Чтобы посчитать сумму вплоть до рубля, потребуется использование другой формулы. О равно СДД умноженное на КДО, где О — отпускные, СДД — среднедневной доход, КДО — количество дней отпуска. Среднедневной доход посчитать самостоятельно довольно сложно: нужно определить состав выплат и расчетный период. Эту сумму рекомендую уточнить в бухгалтерии», — рассказал Вадим Виноградов «Ленте.ру». Эксперт также подчеркнул, что отпускные — это не бонус к заработной плате, а ее часть, которая выплачивается заранее. После отдыха сотруднику платят не за месяц, а за период, который он провел на работе, уточнил Виноградов. Кроме того, зарплату начисляют за отработанные дни, в то время, как отпускные выплачивают за календарные. Ранее юрист в сфере трудового права Олег Бабич рассказал о минусах ухода в отпуск в мае. По его словам, из-за праздников отдыхать в этом месяце финансово невыгодно, передают «Дни.ру». Также психолог Денис Долгов посоветовал отключать телефон и почту, чтобы как следует отдохнуть, пишет VSE42.Ru.