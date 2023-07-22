В Подмосковье сотрудники ФСБ и МВД задержали девять участников организации «Таблиги Джамаат» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.
«ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» — говорится в сообщении службы безопасности. Уточняется, что задержаны девять участников организации. Также у них обнаружили экстремистскую литературу.
В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности экстремистской организации. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства.
*«Таблиги Джамаат» признана международной экстремистской организацией и запрещена в России
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