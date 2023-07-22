В Подмосковье ФСБ и МВД задержали участников организации «Таблиги Джамаат»*. Видео

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Мера пресечения Веронике Наумовой. Екатеринбург, полицейские, силовики, полиция, сотрудники полиции
Силовики нашли у участников группировки экстремистскую литературу Фото:

В Подмосковье сотрудники ФСБ и МВД задержали девять участников организации «Таблиги Джамаат» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» — говорится в сообщении службы безопасности. Уточняется, что задержаны девять участников организации. Также у них обнаружили экстремистскую литературу.

В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности экстремистской организации. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства.

*«Таблиги Джамаат» признана международной экстремистской организацией и запрещена в России

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В Подмосковье сотрудники ФСБ и МВД задержали девять участников организации «Таблиги Джамаат» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области. «ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» — говорится в сообщении службы безопасности. Уточняется, что задержаны девять участников организации. Также у них обнаружили экстремистскую литературу. В отношении участников группировки возбуждено уголовное дело по факту участия в деятельности экстремистской организации. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства. *«Таблиги Джамаат» признана международной экстремистской организацией и запрещена в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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