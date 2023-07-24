24 июля 2023
23 июля 2023

Синоптики предупредили жителей ХМАО об опасном явлении

В поселке Белоярском ХМАО ожидается критическое падения уровня воды в реке Казым
© Служба новостей «URA.RU»
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Засуха. Челябинск., засуха, такыр, земля, сушь
Опасное погодное явления прогнозируется синоптиками на 25 июля Фото:

В районе города Белоярский (ХМАО) 25 июля ожидается падение уровня воды в реке Казым до критической отметки в 280 сантиметров. Об этом сообщили синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«Ханты-Мансийский автономный округ, предупреждение. Уровень воды в реке Казым у города Белоярский достигнет критериев опасного явления „низкая межень“ 280 см 25 июля 2023 г.», — сообщается на сайте управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реке Тура в Тюменской области может дойти до -80 см и повторить свой исторический минимум. Причина опасного явления — жаркая и засушливая погода в регионе.

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В районе города Белоярский (ХМАО) 25 июля ожидается падение уровня воды в реке Казым до критической отметки в 280 сантиметров. Об этом сообщили синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «Ханты-Мансийский автономный округ, предупреждение. Уровень воды в реке Казым у города Белоярский достигнет критериев опасного явления „низкая межень“ 280 см 25 июля 2023 г.», — сообщается на сайте управлении. Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реке Тура в Тюменской области может дойти до -80 см и повторить свой исторический минимум. Причина опасного явления — жаркая и засушливая погода в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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