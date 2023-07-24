Синоптики предупредили жителей ХМАО об опасном явлении

Опасное погодное явления прогнозируется синоптиками на 25 июля
В районе города Белоярский (ХМАО) 25 июля ожидается падение уровня воды в реке Казым до критической отметки в 280 сантиметров. Об этом сообщили синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«Ханты-Мансийский автономный округ, предупреждение. Уровень воды в реке Казым у города Белоярский достигнет критериев опасного явления „низкая межень“ 280 см 25 июля 2023 г.», — сообщается на сайте управлении.
Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реке Тура в Тюменской области может дойти до -80 см и повторить свой исторический минимум. Причина опасного явления — жаркая и засушливая погода в регионе.
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