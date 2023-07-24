Синоптики предупредили жителей ХМАО об опасном явлении

В поселке Белоярском ХМАО ожидается критическое падения уровня воды в реке Казым

Опасное погодное явления прогнозируется синоптиками на 25 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В районе города Белоярский (ХМАО) 25 июля ожидается падение уровня воды в реке Казым до критической отметки в 280 сантиметров. Об этом сообщили синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«Ханты-Мансийский автономный округ, предупреждение. Уровень воды в реке Казым у города Белоярский достигнет критериев опасного явления „низкая межень“ 280 см 25 июля 2023 г.», — сообщается на сайте управлении.

Ранее URA.RU сообщало, что уровень воды в реке Тура в Тюменской области может дойти до -80 см и повторить свой исторический минимум. Причина опасного явления — жаркая и засушливая погода в регионе.