Мальчик ушел с адреса в черной мастерке (архивное фото)
В Челябинске пропал 15-летний мальчик с плохим зрением. Об этом 25 июля сообщил поисково-спасательный отряд «Легион-СПАС».
«С улицы Новороссийской в Челябинске 24 июля пропал 15-летний подросток Владислав Загитов. У мальчика плохое зрение, носит очки», — говорится в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «Вконтакте».
У юноши длинная челка, среднее телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На мальчике ростом 175 сантиметров были одеты черные кепка и мастерка, синяя футболка «поло» с воротником в белую полоску и зеленые шорты. Ушел он в черных кроссовках.
Мальчик носит очки и имеет плохое зрение
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