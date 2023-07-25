В Челябинске пропал подросток с плохим зрением. Фото

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Мальчик ушел с адреса в черной мастерке (архивное фото) Фото:

В Челябинске пропал 15-летний мальчик с плохим зрением. Об этом 25 июля сообщил поисково-спасательный отряд «Легион-СПАС».

«С улицы Новороссийской в Челябинске 24 июля пропал 15-летний подросток Владислав Загитов. У мальчика плохое зрение, носит очки», — говорится в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «Вконтакте».

У юноши длинная челка, среднее телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На мальчике ростом 175 сантиметров были одеты черные кепка и мастерка, синяя футболка «поло» с воротником в белую полоску и зеленые шорты. Ушел он в черных кроссовках.

Мальчик носит очки и имеет плохое зрение
Мальчик носит очки и имеет плохое зрение

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В Челябинске пропал 15-летний мальчик с плохим зрением. Об этом 25 июля сообщил поисково-спасательный отряд «Легион-СПАС». «С улицы Новороссийской в Челябинске 24 июля пропал 15-летний подросток Владислав Загитов. У мальчика плохое зрение, носит очки», — говорится в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «Вконтакте». У юноши длинная челка, среднее телосложение, темно-русые волосы и зеленые глаза. На мальчике ростом 175 сантиметров были одеты черные кепка и мастерка, синяя футболка «поло» с воротником в белую полоску и зеленые шорты. Ушел он в черных кроссовках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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