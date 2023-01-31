Омбудсмен ХМАО помогла беженцам из Донбасса оформить пенсии

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла пенсионерам с Украины, ДНР и ЛНР, проживающим в пункте временного размещения гостиницы «Alberta House» в Нижневартовске, получить пенсионные удостоверения. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что беженцы получат первые выплаты уже в феврале.
«Пенсионерам Украины, ДНР и ЛНР в ПВР Нижневартовска, с которым проходила встреча в пункте временного размещения Нижневартовска, выдали пенсионные удостоверения. Пенсии выплатят в начале февраля», — прокомментировала Стребкова.
По словам омбудсмена, оперативно решить вопрос с документами и назначением пенсий удалось благодаря совместной работе с Пенсионным фондом. Стребкова поблагодарила ведомство за содействие. «Лишь единицы беженцев успели забрать все свои документы, когда покидали свои дома. Многие оказались в Югре только с одним паспортом, и в таких случаях требуется подтверждение стажа — после этого будет перечисляться страховая часть пенсии. Но уже сейчас они по возрасту могут получать социальную пенсию, а впоследствии, при подтверждении стажа сделать перерасчет», — отметила омбудсмен на встрече с беженцами.
Ранее URA.RU писало, что Стребкова во время встречи с нижневартовскими ветеранами извинилась перед ними за волокиту, которую допускают врачи. Ветераны пожаловались на то, что им приходится оформлять лишние справки для прохождения медицинской реабилитации.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.