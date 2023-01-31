Омбудсмен ХМАО помогла беженцам из Донбасса оформить пенсии

01 февраля 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Наталья Стребкова помогла беженцам оформить пенсии в Нижневартовске Фото: Елена Антипина новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла пенсионерам с Украины, ДНР и ЛНР, проживающим в пункте временного размещения гостиницы «Alberta House» в Нижневартовске, получить пенсионные удостоверения. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что беженцы получат первые выплаты уже в феврале. «Пенсионерам Украины, ДНР и ЛНР в ПВР Нижневартовска, с которым проходила встреча в пункте временного размещения Нижневартовска, выдали пенсионные удостоверения. Пенсии выплатят в начале февраля», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, оперативно решить вопрос с документами и назначением пенсий удалось благодаря совместной работе с Пенсионным фондом. Стребкова поблагодарила ведомство за содействие. «Лишь единицы беженцев успели забрать все свои документы, когда покидали свои дома. Многие оказались в Югре только с одним паспортом, и в таких случаях требуется подтверждение стажа — после этого будет перечисляться страховая часть пенсии. Но уже сейчас они по возрасту могут получать социальную пенсию, а впоследствии, при подтверждении стажа сделать перерасчет», — отметила омбудсмен на встрече с беженцами. Ранее URA.RU писало, что Стребкова во время встречи с нижневартовскими ветеранами извинилась перед ними за волокиту, которую допускают врачи. Ветераны пожаловались на то, что им приходится оформлять лишние справки для прохождения медицинской реабилитации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова помогла пенсионерам с Украины, ДНР и ЛНР, проживающим в пункте временного размещения гостиницы «Alberta House» в Нижневартовске, получить пенсионные удостоверения. Омбудсмен рассказала корреспонденту URA.RU, что беженцы получат первые выплаты уже в феврале. «Пенсионерам Украины, ДНР и ЛНР в ПВР Нижневартовска, с которым проходила встреча в пункте временного размещения Нижневартовска, выдали пенсионные удостоверения. Пенсии выплатят в начале февраля», — прокомментировала Стребкова. По словам омбудсмена, оперативно решить вопрос с документами и назначением пенсий удалось благодаря совместной работе с Пенсионным фондом. Стребкова поблагодарила ведомство за содействие. «Лишь единицы беженцев успели забрать все свои документы, когда покидали свои дома. Многие оказались в Югре только с одним паспортом, и в таких случаях требуется подтверждение стажа — после этого будет перечисляться страховая часть пенсии. Но уже сейчас они по возрасту могут получать социальную пенсию, а впоследствии, при подтверждении стажа сделать перерасчет», — отметила омбудсмен на встрече с беженцами. Ранее URA.RU писало, что Стребкова во время встречи с нижневартовскими ветеранами извинилась перед ними за волокиту, которую допускают врачи. Ветераны пожаловались на то, что им приходится оформлять лишние справки для прохождения медицинской реабилитации.