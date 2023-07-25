Житель челябинского поселка спрятал от ветеринаров стадо скота

26 июля 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Ветеринарам житель Смеловского предоставлял только одну из десяти коров Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Смеловский (Верхнеуральский район, Челябинская область) мужчина незаконно содержал стадо из более 100 голов мелкого рогатого скота и более десяти крупнорогатого. О том, что мужчина скрыл коров от ветеринаров при профилактических обработках, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону. «Был выезд по коллективной жалобе жителей поселка. Их сосед занялся разведением и содержит на подворье более 100 овец и коз, а также более десяти коров. Ветеринарам для профилактической обработки мужчина предоставлял только одну корову из имеющихся», — уточнили URA.RU в ведомстве. Фермер не учитывал расстояние от загона до соседнего участка, складировал и не обеззараживал навоз и предоставлял не всех животных ветеринарам. Мужчине выдали предостережение, а информацию о незарегистрированном поголовье передали в ветуправление минсельхоза по региону.

В поселке Смеловский (Верхнеуральский район, Челябинская область) мужчина незаконно содержал стадо из более 100 голов мелкого рогатого скота и более десяти крупнорогатого. О том, что мужчина скрыл коров от ветеринаров при профилактических обработках, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону. «Был выезд по коллективной жалобе жителей поселка. Их сосед занялся разведением и содержит на подворье более 100 овец и коз, а также более десяти коров. Ветеринарам для профилактической обработки мужчина предоставлял только одну корову из имеющихся», — уточнили URA.RU в ведомстве. Фермер не учитывал расстояние от загона до соседнего участка, складировал и не обеззараживал навоз и предоставлял не всех животных ветеринарам. Мужчине выдали предостережение, а информацию о незарегистрированном поголовье передали в ветуправление минсельхоза по региону.