Житель челябинского поселка спрятал от ветеринаров стадо скота

В поселке Смеловский (Верхнеуральский район, Челябинская область) мужчина незаконно содержал стадо из более 100 голов мелкого рогатого скота и более десяти крупнорогатого. О том, что мужчина скрыл коров от ветеринаров при профилактических обработках, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.
«Был выезд по коллективной жалобе жителей поселка. Их сосед занялся разведением и содержит на подворье более 100 овец и коз, а также более десяти коров. Ветеринарам для профилактической обработки мужчина предоставлял только одну корову из имеющихся», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Фермер не учитывал расстояние от загона до соседнего участка, складировал и не обеззараживал навоз и предоставлял не всех животных ветеринарам. Мужчине выдали предостережение, а информацию о незарегистрированном поголовье передали в ветуправление минсельхоза по региону.
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