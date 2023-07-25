25 июля 2023

Житель челябинского поселка спрятал от ветеринаров стадо скота

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область, коровы
Ветеринарам житель Смеловского предоставлял только одну из десяти коров Фото:

В поселке Смеловский (Верхнеуральский район, Челябинская область) мужчина незаконно содержал стадо из более 100 голов мелкого рогатого скота и более десяти крупнорогатого. О том, что мужчина скрыл коров от ветеринаров при профилактических обработках, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

«Был выезд по коллективной жалобе жителей поселка. Их сосед занялся разведением и содержит на подворье более 100 овец и коз, а также более десяти коров. Ветеринарам для профилактической обработки мужчина предоставлял только одну корову из имеющихся», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Фермер не учитывал расстояние от загона до соседнего участка, складировал и не обеззараживал навоз и предоставлял не всех животных ветеринарам. Мужчине выдали предостережение, а информацию о незарегистрированном поголовье передали в ветуправление минсельхоза по региону.

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В поселке Смеловский (Верхнеуральский район, Челябинская область) мужчина незаконно содержал стадо из более 100 голов мелкого рогатого скота и более десяти крупнорогатого. О том, что мужчина скрыл коров от ветеринаров при профилактических обработках, URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону. «Был выезд по коллективной жалобе жителей поселка. Их сосед занялся разведением и содержит на подворье более 100 овец и коз, а также более десяти коров. Ветеринарам для профилактической обработки мужчина предоставлял только одну корову из имеющихся», — уточнили URA.RU в ведомстве. Фермер не учитывал расстояние от загона до соседнего участка, складировал и не обеззараживал навоз и предоставлял не всех животных ветеринарам. Мужчине выдали предостережение, а информацию о незарегистрированном поголовье передали в ветуправление минсельхоза по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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