25 июля 2023

Жители ХМАО раскупили билеты на концерт «АК-47» за три месяца до выступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ночь музыки, ural music night, ак 47, ak 47
Выступление артистов в Югре запланировано на середину октября Фото:

Жители Сургута раскупили большинство билетов на концерт рэп-группы «АК-47». Выступление артистов в Югре запланировано на середину октября.

«На концертной площадке осталось менее 10 свободных столов из 52, а также проход на танцпол», — следует из информации сервиса «Яндекс Афиша». Выступление группы должно состоятся 14 октября.

Стоимость билетов на концерт начинается с 1,9 тысячи рублей. Самые дорогие места обойдутся в 2 800 рублей. «Основанная в 2004 году группа была названа в честь автомата Калашникова. Коллектив состоит из двух человек, известных под сценическими псевдонимами „Витя АК“ — Виктор Гостюхин и „Максим АК“ — Максим Брылин», — говорится в афише концерта.

Ранее URA.RU рассказывало, что свердловский рэпер Витя АК-47 сыграл свадьбу. Торжество прошло в ресторане Kitchen у лучшего шеф-повара (по версии премии WhereToEat) Сергея Мирошникова.

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Жители Сургута раскупили большинство билетов на концерт рэп-группы «АК-47». Выступление артистов в Югре запланировано на середину октября. «На концертной площадке осталось менее 10 свободных столов из 52, а также проход на танцпол», — следует из информации сервиса «Яндекс Афиша». Выступление группы должно состоятся 14 октября. Стоимость билетов на концерт начинается с 1,9 тысячи рублей. Самые дорогие места обойдутся в 2 800 рублей. «Основанная в 2004 году группа была названа в честь автомата Калашникова. Коллектив состоит из двух человек, известных под сценическими псевдонимами „Витя АК“ — Виктор Гостюхин и „Максим АК“ — Максим Брылин», — говорится в афише концерта. Ранее URA.RU рассказывало, что свердловский рэпер Витя АК-47 сыграл свадьбу. Торжество прошло в ресторане Kitchen у лучшего шеф-повара (по версии премии WhereToEat) Сергея Мирошникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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