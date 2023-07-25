Жители ХМАО раскупили билеты на концерт «АК-47» за три месяца до выступления

Жители Сургута раскупили большинство билетов на концерт рэп-группы «АК-47». Выступление артистов в Югре запланировано на середину октября.
«На концертной площадке осталось менее 10 свободных столов из 52, а также проход на танцпол», — следует из информации сервиса «Яндекс Афиша». Выступление группы должно состоятся 14 октября.
Стоимость билетов на концерт начинается с 1,9 тысячи рублей. Самые дорогие места обойдутся в 2 800 рублей. «Основанная в 2004 году группа была названа в честь автомата Калашникова. Коллектив состоит из двух человек, известных под сценическими псевдонимами „Витя АК“ — Виктор Гостюхин и „Максим АК“ — Максим Брылин», — говорится в афише концерта.
Ранее URA.RU рассказывало, что свердловский рэпер Витя АК-47 сыграл свадьбу. Торжество прошло в ресторане Kitchen у лучшего шеф-повара (по версии премии WhereToEat) Сергея Мирошникова.
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