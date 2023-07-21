Рэпер Витя АК-47 сыграл свадьбу в ресторане у лучшего шеф-повара Екатеринбурга. Фото

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Ак-47. Екатеринбург, витя ак-47
В Екатеринбурге рэпер Витя АК-47 сыграл свадьбу Фото:

Свердловский рэпер Витя АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) сыграл свадьбу с брюнеткой, имя которой неизвестно. Торжество прошло в ресторане Kitchen у лучшего шеф-повара (по версии премии WhereToEat) Сергея Мирошникова. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Свадьба рэпера прошла в ресторане Kitchen. Имя избранницы Виктора не раскрывается. На торжестве присутствовали музыкальные исполнители из группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и Vibe TGK, которые исполнили свои хиты.

Ранее URA.RU писало, что Витя АК-47 снял в своем новом клипе миллиардера из Челябинской области Игоря Рыбакова. Они совместно зачитали со сцены пару строк.

В Екатеринбурга прошла свадьба рэпера Вити АК-47
В Екатеринбурга прошла свадьба рэпера Вити АК-47
Фото:
Фото:

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Свердловский рэпер Витя АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) сыграл свадьбу с брюнеткой, имя которой неизвестно. Торжество прошло в ресторане Kitchen у лучшего шеф-повара (по версии премии WhereToEat) Сергея Мирошникова. Информация об этом появилась в социальных сетях. Свадьба рэпера прошла в ресторане Kitchen. Имя избранницы Виктора не раскрывается. На торжестве присутствовали музыкальные исполнители из группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и Vibe TGK, которые исполнили свои хиты. Ранее URA.RU писало, что Витя АК-47 снял в своем новом клипе миллиардера из Челябинской области Игоря Рыбакова. Они совместно зачитали со сцены пару строк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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