В Екатеринбурге рэпер Витя АК-47 сыграл свадьбу Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU

Свердловский рэпер Витя АК-47 (настоящее имя — Виктор Гостюхин) сыграл свадьбу с брюнеткой, имя которой неизвестно. Торжество прошло в ресторане Kitchen у лучшего шеф-повара (по версии премии WhereToEat) Сергея Мирошникова. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Свадьба рэпера прошла в ресторане Kitchen. Имя избранницы Виктора не раскрывается. На торжестве присутствовали музыкальные исполнители из группы «Триагрутрика» Jahmal TGK и Vibe TGK, которые исполнили свои хиты.

Ранее URA.RU писало, что Витя АК-47 снял в своем новом клипе миллиардера из Челябинской области Игоря Рыбакова. Они совместно зачитали со сцены пару строк.

В Екатеринбурга прошла свадьба рэпера Вити АК-47 Фото: страница am1r_ten в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России)