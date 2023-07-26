26 июля 2023

В свердловском городе на сутки закроют дороги

В Невьянске на День города закроют движение для транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие улиц. Екатеринбург, перекрытие дороги, площадь 1905 года
День города в Невьянске пройдет 29 июля Фото:

В Невьянске (Свердловская область) 29 июля, в День города, закроют движение на участках дорог по улицам Профсоюзов и Крылова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Уважаемые жители и гости Невьянска! В День города, 29 июля, с 08:00 до 24:00 будет закрыто движение на участках дорог по проспекту Октябрьский и улицам Профсоюзов и Крылова», — пишет пресс-служба мэрии Невьянска в соцсети «ВКонтакте».

Дорога на проспекте Октябрьский будет закрыта от улицы Комсомольская до улицы Ленина. На улице Профсоюзов перекроют участок от улицы Карла Маркса до проспекта Октябрьский, а на Крылова — на пересечении с проспектом Октябрьский. Также с 10:30 до 12:30 закроют дорогу на улице Толмачева от дома №17 до №81.

День города в Невьянске пройдет в четырех точках: в Центральном парке, Невьянском музее, ДК «Машиностроителей» и на площади Революции. Мероприятия начнутся с десяти утра.

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В Невьянске (Свердловская область) 29 июля, в День города, закроют движение на участках дорог по улицам Профсоюзов и Крылова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Уважаемые жители и гости Невьянска! В День города, 29 июля, с 08:00 до 24:00 будет закрыто движение на участках дорог по проспекту Октябрьский и улицам Профсоюзов и Крылова», — пишет пресс-служба мэрии Невьянска в соцсети «ВКонтакте». Дорога на проспекте Октябрьский будет закрыта от улицы Комсомольская до улицы Ленина. На улице Профсоюзов перекроют участок от улицы Карла Маркса до проспекта Октябрьский, а на Крылова — на пересечении с проспектом Октябрьский. Также с 10:30 до 12:30 закроют дорогу на улице Толмачева от дома №17 до №81. День города в Невьянске пройдет в четырех точках: в Центральном парке, Невьянском музее, ДК «Машиностроителей» и на площади Революции. Мероприятия начнутся с десяти утра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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