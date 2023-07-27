Тюменские военные уничтожили штаб ВСУ под Донецком. Видео

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Работа артиллерийского подразделения ДНР. Донецкая область, ДНР, донбасс, днр, артиллерия, артиллерийский залп, сво, сбойка
Удар артиллерии по штабу не оставил противнику шансов Фото:
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Подразделение артиллеристов, сформированное, в числе прочих, из мобилизованных тюменцев, уничтожило полевой пункт управления ВСУ под Донецком. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Вражеский штаб был тщательно замаскирован в одном из зданий, его расположение выдала антенна управления Starlink. Обнаружить позиции помог квадрокоптер, который приобрели в рамках акции „100 миллионов для Победы“», — сообщили в инфоцентре властей.

Власти также опубликовали видео, на котором запечатлен весь процесс уничтожения штаба противника. Как на записи отметил один из тюменских бойцов-разведчиков, купленный на средства пожертвований дрон помогает военным выполнять задачи.

Ранее URA.RU писало, что по расположению тюменских добровольцев из отряда «Барс» в зоне СВО был нанесен удар ракетами HIMARS. Сейчас в Тюмени собирают помощь для бойцов, которым необходимо восстановить свою технику.

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Подразделение артиллеристов, сформированное, в числе прочих, из мобилизованных тюменцев, уничтожило полевой пункт управления ВСУ под Донецком. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Вражеский штаб был тщательно замаскирован в одном из зданий, его расположение выдала антенна управления Starlink. Обнаружить позиции помог квадрокоптер, который приобрели в рамках акции „100 миллионов для Победы“», — сообщили в инфоцентре властей. Власти также опубликовали видео, на котором запечатлен весь процесс уничтожения штаба противника. Как на записи отметил один из тюменских бойцов-разведчиков, купленный на средства пожертвований дрон помогает военным выполнять задачи. Ранее URA.RU писало, что по расположению тюменских добровольцев из отряда «Барс» в зоне СВО был нанесен удар ракетами HIMARS. Сейчас в Тюмени собирают помощь для бойцов, которым необходимо восстановить свою технику.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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