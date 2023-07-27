Тюменские военные уничтожили штаб ВСУ под Донецком. Видео

27 июля 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Удар артиллерии по штабу не оставил противнику шансов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделение артиллеристов, сформированное, в числе прочих, из мобилизованных тюменцев, уничтожило полевой пункт управления ВСУ под Донецком. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Вражеский штаб был тщательно замаскирован в одном из зданий, его расположение выдала антенна управления Starlink. Обнаружить позиции помог квадрокоптер, который приобрели в рамках акции „100 миллионов для Победы“», — сообщили в инфоцентре властей. Власти также опубликовали видео, на котором запечатлен весь процесс уничтожения штаба противника. Как на записи отметил один из тюменских бойцов-разведчиков, купленный на средства пожертвований дрон помогает военным выполнять задачи. Ранее URA.RU писало, что по расположению тюменских добровольцев из отряда «Барс» в зоне СВО был нанесен удар ракетами HIMARS. Сейчас в Тюмени собирают помощь для бойцов, которым необходимо восстановить свою технику.

Подразделение артиллеристов, сформированное, в числе прочих, из мобилизованных тюменцев, уничтожило полевой пункт управления ВСУ под Донецком. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Вражеский штаб был тщательно замаскирован в одном из зданий, его расположение выдала антенна управления Starlink. Обнаружить позиции помог квадрокоптер, который приобрели в рамках акции „100 миллионов для Победы“», — сообщили в инфоцентре властей. Власти также опубликовали видео, на котором запечатлен весь процесс уничтожения штаба противника. Как на записи отметил один из тюменских бойцов-разведчиков, купленный на средства пожертвований дрон помогает военным выполнять задачи. Ранее URA.RU писало, что по расположению тюменских добровольцев из отряда «Барс» в зоне СВО был нанесен удар ракетами HIMARS. Сейчас в Тюмени собирают помощь для бойцов, которым необходимо восстановить свою технику.