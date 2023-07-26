В Челябинской области на выходных с 29 по 30 июля установится погода без осадков и с 30-градусной жарой. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.
«В регионе с 29 по 30 июля ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков. Ночью температурный диапазон составит от плюс 12 до 17 градусов. Дневная температура воздуха может достигнуть плюс 27-32 градусов. 29 июля ветер будет северо-западный скоростью 4-9 метров в секунду, 30 июля — неустойчивый скоростью 1-6 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.
В Челябинске, по прогнозам, 29 и 30 июля тоже будет сухо и жарко. Ночная температура будет опускаться до плюс 15-17 градусов. Днем воздух может прогреться до 28-31 градуса. Скорость ветра 29 июля составит 3-8 метров в секунду, 30 июля — 1-6 метров в секунду.
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