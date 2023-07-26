26 июля 2023

В Челябинской области ожидаются сухие и жаркие выходные. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжный сезон. Челябинск, жара, лето, селфи, пляж, отдых
В регионе температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов Фото:

В Челябинской области на выходных с 29 по 30 июля установится погода без осадков и с 30-градусной жарой. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В регионе с 29 по 30 июля ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков. Ночью температурный диапазон составит от плюс 12 до 17 градусов. Дневная температура воздуха может достигнуть плюс 27-32 градусов. 29 июля ветер будет северо-западный скоростью 4-9 метров в секунду, 30 июля — неустойчивый скоростью 1-6 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске, по прогнозам, 29 и 30 июля тоже будет сухо и жарко. Ночная температура будет опускаться до плюс 15-17 градусов. Днем воздух может прогреться до 28-31 градуса. Скорость ветра 29 июля составит 3-8 метров в секунду, 30 июля — 1-6 метров в секунду.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области на выходных с 29 по 30 июля установится погода без осадков и с 30-градусной жарой. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В регионе с 29 по 30 июля ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков. Ночью температурный диапазон составит от плюс 12 до 17 градусов. Дневная температура воздуха может достигнуть плюс 27-32 градусов. 29 июля ветер будет северо-западный скоростью 4-9 метров в секунду, 30 июля — неустойчивый скоростью 1-6 метров в секунду», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске, по прогнозам, 29 и 30 июля тоже будет сухо и жарко. Ночная температура будет опускаться до плюс 15-17 градусов. Днем воздух может прогреться до 28-31 градуса. Скорость ветра 29 июля составит 3-8 метров в секунду, 30 июля — 1-6 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...