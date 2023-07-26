26 июля 2023

В честь погибшего в зоне СВО военкора предложили назвать улицу в центре Екатеринбурга

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Ростислав Журавлев. Екатеринбург, журавлев ростислав
В честь Журавлева хотят назвать улицу в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Свердловские коммунисты предложили назвать новую улицу в центре Екатеринбурга в честь погибшего военкора Ростислава Журавлева. Соответствующее обращение было направлено в адрес мэра города Алексея Орлова.

«В настоящий момент проектируемая улица [от мамина-Сибиряка до Свердлова] не имеет названия. Обращаемся к вам с инициативой назвать данную улицу в честь погибшего в зоне спецоперации военкора Ростислава Журавлева», — цитирует обращение пресс-служба свердловского отделения КПРФ.

Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области. Подразделения украинской армии нанесли артиллерийский удар по нему и другим российским журналистам. В зоне СВО погибший работал в составе пула РИА Новости. Прощание с ним состоится 28 июля в Екатеринбурге, в Областном доме офицеров, а похоронят военкора на Широкореческом кладбище.

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Свердловские коммунисты предложили назвать новую улицу в центре Екатеринбурга в честь погибшего военкора Ростислава Журавлева. Соответствующее обращение было направлено в адрес мэра города Алексея Орлова. «В настоящий момент проектируемая улица [от мамина-Сибиряка до Свердлова] не имеет названия. Обращаемся к вам с инициативой назвать данную улицу в честь погибшего в зоне спецоперации военкора Ростислава Журавлева», — цитирует обращение пресс-служба свердловского отделения КПРФ. Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области. Подразделения украинской армии нанесли артиллерийский удар по нему и другим российским журналистам. В зоне СВО погибший работал в составе пула РИА Новости. Прощание с ним состоится 28 июля в Екатеринбурге, в Областном доме офицеров, а похоронят военкора на Широкореческом кладбище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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