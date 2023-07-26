В честь погибшего в зоне СВО военкора предложили назвать улицу в центре Екатеринбурга

27 июля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

В честь Журавлева хотят назвать улицу в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловские коммунисты предложили назвать новую улицу в центре Екатеринбурга в честь погибшего военкора Ростислава Журавлева. Соответствующее обращение было направлено в адрес мэра города Алексея Орлова. «В настоящий момент проектируемая улица [от мамина-Сибиряка до Свердлова] не имеет названия. Обращаемся к вам с инициативой назвать данную улицу в честь погибшего в зоне спецоперации военкора Ростислава Журавлева», — цитирует обращение пресс-служба свердловского отделения КПРФ. Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области. Подразделения украинской армии нанесли артиллерийский удар по нему и другим российским журналистам. В зоне СВО погибший работал в составе пула РИА Новости. Прощание с ним состоится 28 июля в Екатеринбурге, в Областном доме офицеров, а похоронят военкора на Широкореческом кладбище.

Свердловские коммунисты предложили назвать новую улицу в центре Екатеринбурга в честь погибшего военкора Ростислава Журавлева. Соответствующее обращение было направлено в адрес мэра города Алексея Орлова. «В настоящий момент проектируемая улица [от мамина-Сибиряка до Свердлова] не имеет названия. Обращаемся к вам с инициативой назвать данную улицу в честь погибшего в зоне спецоперации военкора Ростислава Журавлева», — цитирует обращение пресс-служба свердловского отделения КПРФ. Журавлев погиб 22 июля в Запорожской области. Подразделения украинской армии нанесли артиллерийский удар по нему и другим российским журналистам. В зоне СВО погибший работал в составе пула РИА Новости. Прощание с ним состоится 28 июля в Екатеринбурге, в Областном доме офицеров, а похоронят военкора на Широкореческом кладбище.