26 июля 2023

Жители ХМАО променяли базы отдыха на дачные огороды

У жителей ХМАО летом снизился интерес к отдыху на турбазах
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов в СНТ Березка. Екатеринбург, помидоры, огород, сад, теплица
Югорчане предпочитают отдыхать на собственных дачах Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа летом снизился интерес к отдыху на турбазах. Югорчане предпочитают отдыхать на собственных дачах или заниматься огородами. Об этом URA.RU рассказала представитель базы отдыха «Олимпийская деревня».

«Большинство людей отдыхают сейчас на своих дачах. Зимой намного выше спрос, чем летом. Турбазы — это, как правило, баня, бассейн и сам домик. Поэтому большого спроса нет сейчас», — комментирует журналисту маркетолог турбазы Ольга.

При этом большинство бронирований на базах отдыха приходится на выходные. «Когда мы делаем рассылки внутри нашей группы для клиентов, многие пишут: „а мы вот над огурцами пашем, а мы тут огород поливаем“. В основном такие идут отписки», — добавляет представитель базы отдыха.

Ранее URA.RU рассказывало, что турбазы в ХМАО вводят новые услуги, чтобы привлечь посетителей. Бизнесмены ориентируются при этом на услуги с колоритом северной экзотики.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа летом снизился интерес к отдыху на турбазах. Югорчане предпочитают отдыхать на собственных дачах или заниматься огородами. Об этом URA.RU рассказала представитель базы отдыха «Олимпийская деревня». «Большинство людей отдыхают сейчас на своих дачах. Зимой намного выше спрос, чем летом. Турбазы — это, как правило, баня, бассейн и сам домик. Поэтому большого спроса нет сейчас», — комментирует журналисту маркетолог турбазы Ольга. При этом большинство бронирований на базах отдыха приходится на выходные. «Когда мы делаем рассылки внутри нашей группы для клиентов, многие пишут: „а мы вот над огурцами пашем, а мы тут огород поливаем“. В основном такие идут отписки», — добавляет представитель базы отдыха. Ранее URA.RU рассказывало, что турбазы в ХМАО вводят новые услуги, чтобы привлечь посетителей. Бизнесмены ориентируются при этом на услуги с колоритом северной экзотики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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