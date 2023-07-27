РИАН: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара

Информации о тяжелых последствиях не приводится
В Тамбове отравились едой из суши-бара 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
«По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек», — пишет РИА Новости. Там отмечают, что среди пострадавших оказалось четверо детей и 13 взрослых. Дети были госпитализированы и получили помощь. Информации о тяжелых последствиях не приводится.
Как сообщило агентство, в Роспотребнадзоре возбудили административное дело в отношении владельца бара «Суши Даром», а также начали эпидемиологическое расследование. При проведении осмотра заведения был выявлен ряд нарушений.
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