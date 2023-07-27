РИАН: в Тамбове 17 человек отравились едой из суши-бара 27 июля 2023 в 19:45 Размер текста - 17 + Информации о тяжелых последствиях не приводится Фото: Илья Московец © URA.RU В Тамбове отравились едой из суши-бара 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости. «По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек», — пишет РИА Новости. Там отмечают, что среди пострадавших оказалось четверо детей и 13 взрослых. Дети были госпитализированы и получили помощь. Информации о тяжелых последствиях не приводится. Как сообщило агентство, в Роспотребнадзоре возбудили административное дело в отношении владельца бара «Суши Даром», а также начали эпидемиологическое расследование. При проведении осмотра заведения был выявлен ряд нарушений. В Тамбове отравились едой из суши-бара 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости. «По предварительной информации, на данный момент за помощью обратились как минимум 17 человек», — пишет РИА Новости. Там отмечают, что среди пострадавших оказалось четверо детей и 13 взрослых. Дети были госпитализированы и получили помощь. Информации о тяжелых последствиях не приводится. Как сообщило агентство, в Роспотребнадзоре возбудили административное дело в отношении владельца бара «Суши Даром», а также начали эпидемиологическое расследование. При проведении осмотра заведения был выявлен ряд нарушений. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям