27 июля 2023

В свердловском городе проведут масштабный рейд против нарушителей ПДД

В Невьянске полицейские проведут рейд «Стоп-контроль» по выявлению пьяных за рулем
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рейд, гибдд, проверка автомобиля
Рейд «Стоп-контроль» пройдет 31 июля Фото:

Госавтоинспекция Невьянска (Свердловская область) проведет масштабное рейдовое мероприятие по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». Об этом сообщили в полиции Невьянска.

«В целях профилактики ДТП и исключения фактов грубых нарушений Правил дорожного движения, 31 июля отделением Госавтоинспекции МО МВД России „Невьянский“ в утреннее время проведет рейдовое мероприятие „Стоп — контроль“. Будет проведена массовая проверка водителей на предмет выявления признаков опьянения», — рассказали на странице ведомства «Вконтакте».

Невьянские полицейские напомнили, что езда в пьяном виде приводит к происшествиям на дороге. Силовики призвали жителей Невьянского и Верх—Нейвинского районов сообщать в дежурную часть о водителях, находящихся в алкогольном или ином опьянении.

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Госавтоинспекция Невьянска (Свердловская область) проведет масштабное рейдовое мероприятие по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». Об этом сообщили в полиции Невьянска. «В целях профилактики ДТП и исключения фактов грубых нарушений Правил дорожного движения, 31 июля отделением Госавтоинспекции МО МВД России „Невьянский“ в утреннее время проведет рейдовое мероприятие „Стоп — контроль“. Будет проведена массовая проверка водителей на предмет выявления признаков опьянения», — рассказали на странице ведомства «Вконтакте». Невьянские полицейские напомнили, что езда в пьяном виде приводит к происшествиям на дороге. Силовики призвали жителей Невьянского и Верх—Нейвинского районов сообщать в дежурную часть о водителях, находящихся в алкогольном или ином опьянении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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