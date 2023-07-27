В свердловском городе проведут масштабный рейд против нарушителей ПДД

В Невьянске полицейские проведут рейд «Стоп-контроль» по выявлению пьяных за рулем

28 июля 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Рейд «Стоп-контроль» пройдет 31 июля Фото: Илья Московец © URA.RU Госавтоинспекция Невьянска (Свердловская область) проведет масштабное рейдовое мероприятие по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». Об этом сообщили в полиции Невьянска. «В целях профилактики ДТП и исключения фактов грубых нарушений Правил дорожного движения, 31 июля отделением Госавтоинспекции МО МВД России „Невьянский“ в утреннее время проведет рейдовое мероприятие „Стоп — контроль“. Будет проведена массовая проверка водителей на предмет выявления признаков опьянения», — рассказали на странице ведомства «Вконтакте». Невьянские полицейские напомнили, что езда в пьяном виде приводит к происшествиям на дороге. Силовики призвали жителей Невьянского и Верх—Нейвинского районов сообщать в дежурную часть о водителях, находящихся в алкогольном или ином опьянении.

Госавтоинспекция Невьянска (Свердловская область) проведет масштабное рейдовое мероприятие по выявлению пьяных водителей «Стоп-контроль». Об этом сообщили в полиции Невьянска. «В целях профилактики ДТП и исключения фактов грубых нарушений Правил дорожного движения, 31 июля отделением Госавтоинспекции МО МВД России „Невьянский“ в утреннее время проведет рейдовое мероприятие „Стоп — контроль“. Будет проведена массовая проверка водителей на предмет выявления признаков опьянения», — рассказали на странице ведомства «Вконтакте». Невьянские полицейские напомнили, что езда в пьяном виде приводит к происшествиям на дороге. Силовики призвали жителей Невьянского и Верх—Нейвинского районов сообщать в дежурную часть о водителях, находящихся в алкогольном или ином опьянении.