В центре пермского города за 65 млн рублей продается торговый центр

В центре Добрянки (Пермский край) выставлен на продажу торговый центр «Добрая Янка». Стоимость объекта недвижимости — 65 млн рублей, здание занято долгосрочными арендаторами.
«Продается торговый центр в самом центре города Добрянка. Рядом находятся дворец культуры и спорта, в ТЦ сейчас работает аптека, магазин „Лион“, пекарня, спортзал, салон красоты и детская комната. Цена — 65 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».
Уточняется, что поблизости от ТЦ расположены магазин «Магнит» и крупный жилой район с высоким автомобильным и пешеходным трафиком. Здание было введено в эксплуатацию в 2021 году, перед центральным входом оборудована большая парковка.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Индустриальном районе Перми местный предприниматель выставил на продажу рынок. Цена объекта недвижимости — 100 млн рублей.
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