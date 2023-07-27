В центре пермского города за 65 млн рублей продается торговый центр

В Добрянке за 65 млн рублей продается ТЦ «Добрая Янка» с долгосрочными арендаторами

28 июля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Здание торгового центра занято долгосрочными арендаторами Фото: Александр Елизаров © URA.RU В центре Добрянки (Пермский край) выставлен на продажу торговый центр «Добрая Янка». Стоимость объекта недвижимости — 65 млн рублей, здание занято долгосрочными арендаторами. «Продается торговый центр в самом центре города Добрянка. Рядом находятся дворец культуры и спорта, в ТЦ сейчас работает аптека, магазин „Лион“, пекарня, спортзал, салон красоты и детская комната. Цена — 65 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что поблизости от ТЦ расположены магазин «Магнит» и крупный жилой район с высоким автомобильным и пешеходным трафиком. Здание было введено в эксплуатацию в 2021 году, перед центральным входом оборудована большая парковка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Индустриальном районе Перми местный предприниматель выставил на продажу рынок. Цена объекта недвижимости — 100 млн рублей.

В центре Добрянки (Пермский край) выставлен на продажу торговый центр «Добрая Янка». Стоимость объекта недвижимости — 65 млн рублей, здание занято долгосрочными арендаторами. «Продается торговый центр в самом центре города Добрянка. Рядом находятся дворец культуры и спорта, в ТЦ сейчас работает аптека, магазин „Лион“, пекарня, спортзал, салон красоты и детская комната. Цена — 65 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что поблизости от ТЦ расположены магазин «Магнит» и крупный жилой район с высоким автомобильным и пешеходным трафиком. Здание было введено в эксплуатацию в 2021 году, перед центральным входом оборудована большая парковка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Индустриальном районе Перми местный предприниматель выставил на продажу рынок. Цена объекта недвижимости — 100 млн рублей.