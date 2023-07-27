27 июля 2023

В центре пермского города за 65 млн рублей продается торговый центр

В Добрянке за 65 млн рублей продается ТЦ «Добрая Янка» с долгосрочными арендаторами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Санкт-Петербург, торговый центр, вывеска
Здание торгового центра занято долгосрочными арендаторами Фото:

В центре Добрянки (Пермский край) выставлен на продажу торговый центр «Добрая Янка». Стоимость объекта недвижимости — 65 млн рублей, здание занято долгосрочными арендаторами.

«Продается торговый центр в самом центре города Добрянка. Рядом находятся дворец культуры и спорта, в ТЦ сейчас работает аптека, магазин „Лион“, пекарня, спортзал, салон красоты и детская комната. Цена — 65 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что поблизости от ТЦ расположены магазин «Магнит» и крупный жилой район с высоким автомобильным и пешеходным трафиком. Здание было введено в эксплуатацию в 2021 году, перед центральным входом оборудована большая парковка.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Индустриальном районе Перми местный предприниматель выставил на продажу рынок. Цена объекта недвижимости — 100 млн рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В центре Добрянки (Пермский край) выставлен на продажу торговый центр «Добрая Янка». Стоимость объекта недвижимости — 65 млн рублей, здание занято долгосрочными арендаторами. «Продается торговый центр в самом центре города Добрянка. Рядом находятся дворец культуры и спорта, в ТЦ сейчас работает аптека, магазин „Лион“, пекарня, спортзал, салон красоты и детская комната. Цена — 65 миллионов рублей», — указано в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что поблизости от ТЦ расположены магазин «Магнит» и крупный жилой район с высоким автомобильным и пешеходным трафиком. Здание было введено в эксплуатацию в 2021 году, перед центральным входом оборудована большая парковка. Ранее URA.RU рассказывало, что в Индустриальном районе Перми местный предприниматель выставил на продажу рынок. Цена объекта недвижимости — 100 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...