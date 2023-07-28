Свердловский губернатор обратился к сотрудникам «Сима-ленда». Видео

Евгений Куйвашев поздравил персонал «Сима-ленда» с Днем работника торговли

28 июля 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поздравил сотрудников «Сима-ленда» с профессиональным праздником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с поздравительной речью в честь Дня работника торговли на сцене «Сима-ленда». Глава региона отметил вклад сотрудников компании в экономической и благотворительной сферах, сообщает журналист URA.RU. «Я сегодня действительно очень рад и счастлив вас поздравить с профессиональным праздником. Вы являетесь неотъемлемой частью роста нашего региона, роста благосостояния людей. И за это вам огромное спасибо. Я знаю, сколько вы делаете для нашего региона, сколько благоустроили дворов, сколько помогли нуждающимся людям и продолжаете это делать. Вы мощная, огромная, классная команда. Я горжусь, что я живу и работаю с вами в одном городе и регионе. Конечно, это во многом заслуга Андрея Моисеевича. Я ему за это очень сильно благодарен. С праздником!», — сказал Куйвашев. В 2013 году в нашей стране была установлена новая дата для данного профессионального праздника. Указом президента РФ от 7 мая 2013 года N 459 «О Дне работника торговли» его следует отмечать в четвертую субботу июля. Кстати, самой новой и самой современной формой торговых отношений сегодня является интернет-торговля, поэтому свой праздник в этот день отмечают и интернет-продавцы.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с поздравительной речью в честь Дня работника торговли на сцене «Сима-ленда». Глава региона отметил вклад сотрудников компании в экономической и благотворительной сферах, сообщает журналист URA.RU. «Я сегодня действительно очень рад и счастлив вас поздравить с профессиональным праздником. Вы являетесь неотъемлемой частью роста нашего региона, роста благосостояния людей. И за это вам огромное спасибо. Я знаю, сколько вы делаете для нашего региона, сколько благоустроили дворов, сколько помогли нуждающимся людям и продолжаете это делать. Вы мощная, огромная, классная команда. Я горжусь, что я живу и работаю с вами в одном городе и регионе. Конечно, это во многом заслуга Андрея Моисеевича. Я ему за это очень сильно благодарен. С праздником!», — сказал Куйвашев. В 2013 году в нашей стране была установлена новая дата для данного профессионального праздника. Указом президента РФ от 7 мая 2013 года N 459 «О Дне работника торговли» его следует отмечать в четвертую субботу июля. Кстати, самой новой и самой современной формой торговых отношений сегодня является интернет-торговля, поэтому свой праздник в этот день отмечают и интернет-продавцы.