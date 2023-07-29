«Тинькофф банк» возобновил валютные переводы сразу в три страны

«Тинькофф банк» восстановил валютные переводы в банки Азербайджана, Киргизии и Таджикистана. Об этом журналистам сообщили в поддержке кредитной организации.
«Организация „Тинькофф банк“ возобновила валютные переводы в банки Азербайджана, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, по России валюту можно переводить в Сбербанк и Росбанк», — передают слова поддержки кредитной организации журналисты в telegram-канале ТАСС.
Также представители банка рассказали, что время отправки переводов из банка сейчас один рабочий день. Срок зачисления денег будет зависеть от банка-получателя и от банков-корреспондентов.
Ранее URA.RU писало, что банковские карты от «Тинькофф Банка» с платежной системой UnionPay не будут больше работать за границей. Тогда сотрудник банка порекомендовал пользователям карт снять наличные, чтобы средства были в безопасности.
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