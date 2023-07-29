29 июля 2023

«Тинькофф банк» возобновил валютные переводы сразу в три страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары. Курган, тинькофф, tinkoff bank, тинькофф банк
Банк возобновил переводы в Азербайджан, Киргизию и Таджикистан Фото:

«Тинькофф банк» восстановил валютные переводы в банки Азербайджана, Киргизии и Таджикистана. Об этом журналистам сообщили в поддержке кредитной организации.

«Организация „Тинькофф банк“ возобновила валютные переводы в банки Азербайджана, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, по России валюту можно переводить в Сбербанк и Росбанк», — передают слова поддержки кредитной организации журналисты в telegram-канале ТАСС.

Также представители банка рассказали, что время отправки переводов из банка сейчас один рабочий день. Срок зачисления денег будет зависеть от банка-получателя и от банков-корреспондентов.

Ранее URA.RU писало, что банковские карты от «Тинькофф Банка» с платежной системой UnionPay не будут больше работать за границей. Тогда сотрудник банка порекомендовал пользователям карт снять наличные, чтобы средства были в безопасности.

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«Тинькофф банк» восстановил валютные переводы в банки Азербайджана, Киргизии и Таджикистана. Об этом журналистам сообщили в поддержке кредитной организации. «Организация „Тинькофф банк“ возобновила валютные переводы в банки Азербайджана, Киргизии и Таджикистана. Кроме того, по России валюту можно переводить в Сбербанк и Росбанк», — передают слова поддержки кредитной организации журналисты в telegram-канале ТАСС. Также представители банка рассказали, что время отправки переводов из банка сейчас один рабочий день. Срок зачисления денег будет зависеть от банка-получателя и от банков-корреспондентов. Ранее URA.RU писало, что банковские карты от «Тинькофф Банка» с платежной системой UnionPay не будут больше работать за границей. Тогда сотрудник банка порекомендовал пользователям карт снять наличные, чтобы средства были в безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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