30 июля 2023

В Екатеринбурге дети голышом катались на самокатах

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге голые дети катались на самокатах Фото:

В Екатеринбурге двое детей полутора и трех лет голышом катались на самокатах. Инцидент произошел на улице Летчиков в микрорайоне Завокзальный.

«Мальчишек заметили судебные приставы в опасной близости от проезжавших мимо машин. Дети были без сопровождения взрослых, без одежды и обуви», — сказали в региональном управлении ФССП.

Судебные приставы отвезли детей домой, где была их мать. Туда вызвали сотрудников социальной защиты и инспекторов по делам несовершеннолетних.

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В Екатеринбурге двое детей полутора и трех лет голышом катались на самокатах. Инцидент произошел на улице Летчиков в микрорайоне Завокзальный. «Мальчишек заметили судебные приставы в опасной близости от проезжавших мимо машин. Дети были без сопровождения взрослых, без одежды и обуви», — сказали в региональном управлении ФССП. Судебные приставы отвезли детей домой, где была их мать. Туда вызвали сотрудников социальной защиты и инспекторов по делам несовершеннолетних.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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