В Екатеринбурге дети голышом катались на самокатах

В Екатеринбурге голые дети катались на самокатах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге двое детей полутора и трех лет голышом катались на самокатах. Инцидент произошел на улице Летчиков в микрорайоне Завокзальный.

«Мальчишек заметили судебные приставы в опасной близости от проезжавших мимо машин. Дети были без сопровождения взрослых, без одежды и обуви», — сказали в региональном управлении ФССП.

Судебные приставы отвезли детей домой, где была их мать. Туда вызвали сотрудников социальной защиты и инспекторов по делам несовершеннолетних.