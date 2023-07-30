В Екатеринбурге дети голышом катались на самокатах

В Екатеринбурге голые дети катались на самокатах
В Екатеринбурге двое детей полутора и трех лет голышом катались на самокатах. Инцидент произошел на улице Летчиков в микрорайоне Завокзальный.
«Мальчишек заметили судебные приставы в опасной близости от проезжавших мимо машин. Дети были без сопровождения взрослых, без одежды и обуви», — сказали в региональном управлении ФССП.
Судебные приставы отвезли детей домой, где была их мать. Туда вызвали сотрудников социальной защиты и инспекторов по делам несовершеннолетних.
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