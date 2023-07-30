30 июля 2023
29 июля 2023

В пермском поселке продается ТРЦ с долгосрочными арендаторами

В Пермском крае в центре Сылвы за 115 млн рублей продается ТРЦ «Олимп»
© Служба новостей «URA.RU»
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Все помещения торгово-развлекательного центра сдаются в аренду (архивное фото) Фото:

В центре поселке Сылва Пермского края выставлен на продажу торгово-развлекательный центр «Олимп» с долгосрочными арендаторами, приносящими стабильную прибыль. Стоимость объекта недвижимости — почти 115 млн рублей.

«Продается ТРЦ „Олимп“. Расположен в центре поселка Сылва. Цена — 114,9 млн рублей. Здание состоит из трех этажей, общей площадью 2606 квадратных метров, занято долгосрочными арендаторами», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что на данный момент в аренде находятся все помещения торгово-развлекательного комплекса. Среди них — магазин продуктовой сети «Монетка», аптека «Планета здоровья», а также отдел одежды и обуви для всей семьи «Социальный».

Ранее URA.RU рассказывало, что торговый центр с долгосрочными арендаторами выставлен на продажу в Добрянке. Стоимость ТЦ «Добрая Янка», расположенном в центре города, составляет 65 млн рублей.

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В центре поселке Сылва Пермского края выставлен на продажу торгово-развлекательный центр «Олимп» с долгосрочными арендаторами, приносящими стабильную прибыль. Стоимость объекта недвижимости — почти 115 млн рублей. «Продается ТРЦ „Олимп“. Расположен в центре поселка Сылва. Цена — 114,9 млн рублей. Здание состоит из трех этажей, общей площадью 2606 квадратных метров, занято долгосрочными арендаторами», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на данный момент в аренде находятся все помещения торгово-развлекательного комплекса. Среди них — магазин продуктовой сети «Монетка», аптека «Планета здоровья», а также отдел одежды и обуви для всей семьи «Социальный». Ранее URA.RU рассказывало, что торговый центр с долгосрочными арендаторами выставлен на продажу в Добрянке. Стоимость ТЦ «Добрая Янка», расположенном в центре города, составляет 65 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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