В пермском поселке продается ТРЦ с долгосрочными арендаторами

В Пермском крае в центре Сылвы за 115 млн рублей продается ТРЦ «Олимп»

31 июля 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Все помещения торгово-развлекательного центра сдаются в аренду (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре поселке Сылва Пермского края выставлен на продажу торгово-развлекательный центр «Олимп» с долгосрочными арендаторами, приносящими стабильную прибыль. Стоимость объекта недвижимости — почти 115 млн рублей. «Продается ТРЦ „Олимп“. Расположен в центре поселка Сылва. Цена — 114,9 млн рублей. Здание состоит из трех этажей, общей площадью 2606 квадратных метров, занято долгосрочными арендаторами», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на данный момент в аренде находятся все помещения торгово-развлекательного комплекса. Среди них — магазин продуктовой сети «Монетка», аптека «Планета здоровья», а также отдел одежды и обуви для всей семьи «Социальный». Ранее URA.RU рассказывало, что торговый центр с долгосрочными арендаторами выставлен на продажу в Добрянке. Стоимость ТЦ «Добрая Янка», расположенном в центре города, составляет 65 млн рублей.

В центре поселке Сылва Пермского края выставлен на продажу торгово-развлекательный центр «Олимп» с долгосрочными арендаторами, приносящими стабильную прибыль. Стоимость объекта недвижимости — почти 115 млн рублей. «Продается ТРЦ „Олимп“. Расположен в центре поселка Сылва. Цена — 114,9 млн рублей. Здание состоит из трех этажей, общей площадью 2606 квадратных метров, занято долгосрочными арендаторами», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что на данный момент в аренде находятся все помещения торгово-развлекательного комплекса. Среди них — магазин продуктовой сети «Монетка», аптека «Планета здоровья», а также отдел одежды и обуви для всей семьи «Социальный». Ранее URA.RU рассказывало, что торговый центр с долгосрочными арендаторами выставлен на продажу в Добрянке. Стоимость ТЦ «Добрая Янка», расположенном в центре города, составляет 65 млн рублей.