Шестеро челябинцев победили во Всероссийском конкурсе «Большая Перемена»

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Финал конкурса Большая перемена в Артеке. Крым, артек, большая перемена
Призом стала поездка в формате туристического поезда-отеля по разным городам страны Фото:

Шестеро школьников из Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая Перемена». В качестве приза ребят ждет путешествие по образовательному маршруту «Поезд Мечты», сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в социальных сетях.

«Шестеро учеников 5-7 классов Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса „Большая перемена“. Вместе с наставниками и родителями они проделали большой путь, чтобы войти в число лучших в стране. В качестве приза дети отправятся в захватывающее путешествие образовательным маршрутом „Поезд Мечты“», — поделилась Гехт.

По ее словам, поездка позволит ребятам познакомиться с российскими городами, лучше узнать их историю и завести новых друзей. В число полуфиналистов «Большой перемены» также вошли 160 учащихся 8-10 классов Челябинской области и 43 человека от профессиональных образовательных организаций региона.

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Шестеро школьников из Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая Перемена». В качестве приза ребят ждет путешествие по образовательному маршруту «Поезд Мечты», сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в социальных сетях. «Шестеро учеников 5-7 классов Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса „Большая перемена“. Вместе с наставниками и родителями они проделали большой путь, чтобы войти в число лучших в стране. В качестве приза дети отправятся в захватывающее путешествие образовательным маршрутом „Поезд Мечты“», — поделилась Гехт. По ее словам, поездка позволит ребятам познакомиться с российскими городами, лучше узнать их историю и завести новых друзей. В число полуфиналистов «Большой перемены» также вошли 160 учащихся 8-10 классов Челябинской области и 43 человека от профессиональных образовательных организаций региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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