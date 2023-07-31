Шестеро челябинцев победили во Всероссийском конкурсе «Большая Перемена»

Призом стала поездка в формате туристического поезда-отеля по разным городам страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шестеро школьников из Челябинской области стали победителями всероссийского конкурса «Большая Перемена». В качестве приза ребят ждет путешествие по образовательному маршруту «Поезд Мечты», сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в социальных сетях.

«Шестеро учеников 5-7 классов Челябинской области стали победителями Всероссийского конкурса „Большая перемена“. Вместе с наставниками и родителями они проделали большой путь, чтобы войти в число лучших в стране. В качестве приза дети отправятся в захватывающее путешествие образовательным маршрутом „Поезд Мечты“», — поделилась Гехт.

По ее словам, поездка позволит ребятам познакомиться с российскими городами, лучше узнать их историю и завести новых друзей. В число полуфиналистов «Большой перемены» также вошли 160 учащихся 8-10 классов Челябинской области и 43 человека от профессиональных образовательных организаций региона.