Губернатор ХМАО распределила гранты среди лучших мэрий

Губернатор Югры Наталья Комарова распределила гранты мэрий с самыми высокими показателями эффективности за 2022 год. Самое большое денежное вознаграждение получила администрация Ханты-Мансийска. Информация об этом содержится на официальном сайте правительства ХМАО.
Гранты получат следующие города и районы:
1. Ханты-Мансийск — 23 606 тыс. рублей;
2. Белоярский муниципальный район — 18 075,5 тыс. рублей;
3. Сургутский муниципальный район — 17 934,7 тыс. рублей;
4. Покачи — 14 581,1 тыс. рублей;
5. Когалым — 13 243,3 тыс. рублей;
6. Ханты-Мансийский муниципальный район — 12 559,4 тыс. рублей.
Мониторинг эффективности проводился по 41 показателю. Среди основных — число субъектов малого и среднего предпринимательства, объем инвестиций в основной капитал, среднемесячная зарплата жителей, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и пр.
В 2021 году самыми эффективными были признаны мэрии Ханты-Мансийска, Сургутского и Белоярского районов. А в топ-5 вошли еще администрации Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов.
Ранее URA.RU писало про рейтинг муниципалитетов ХМАО, где жители больше всего недовольны властью. В списке аутсайдеров Пыть-Ях, Березовский и Ханты-Мансийский районы.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.