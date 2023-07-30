Губернатор ХМАО распределила гранты среди лучших мэрий

31 июля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Эффективность мэрий проверяли по 41 показателю Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Югры Наталья Комарова распределила гранты мэрий с самыми высокими показателями эффективности за 2022 год. Самое большое денежное вознаграждение получила администрация Ханты-Мансийска. Информация об этом содержится на официальном сайте правительства ХМАО. Гранты получат следующие города и районы: 1. Ханты-Мансийск — 23 606 тыс. рублей; 2. Белоярский муниципальный район — 18 075,5 тыс. рублей; 3. Сургутский муниципальный район — 17 934,7 тыс. рублей; 4. Покачи — 14 581,1 тыс. рублей; 5. Когалым — 13 243,3 тыс. рублей; 6. Ханты-Мансийский муниципальный район — 12 559,4 тыс. рублей. Мониторинг эффективности проводился по 41 показателю. Среди основных — число субъектов малого и среднего предпринимательства, объем инвестиций в основной капитал, среднемесячная зарплата жителей, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и пр. В 2021 году самыми эффективными были признаны мэрии Ханты-Мансийска, Сургутского и Белоярского районов. А в топ-5 вошли еще администрации Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов. Ранее URA.RU писало про рейтинг муниципалитетов ХМАО, где жители больше всего недовольны властью. В списке аутсайдеров Пыть-Ях, Березовский и Ханты-Мансийский районы.

Губернатор Югры Наталья Комарова распределила гранты мэрий с самыми высокими показателями эффективности за 2022 год. Самое большое денежное вознаграждение получила администрация Ханты-Мансийска. Информация об этом содержится на официальном сайте правительства ХМАО. Гранты получат следующие города и районы: 1. Ханты-Мансийск — 23 606 тыс. рублей; 2. Белоярский муниципальный район — 18 075,5 тыс. рублей; 3. Сургутский муниципальный район — 17 934,7 тыс. рублей; 4. Покачи — 14 581,1 тыс. рублей; 5. Когалым — 13 243,3 тыс. рублей; 6. Ханты-Мансийский муниципальный район — 12 559,4 тыс. рублей. Мониторинг эффективности проводился по 41 показателю. Среди основных — число субъектов малого и среднего предпринимательства, объем инвестиций в основной капитал, среднемесячная зарплата жителей, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и пр. В 2021 году самыми эффективными были признаны мэрии Ханты-Мансийска, Сургутского и Белоярского районов. А в топ-5 вошли еще администрации Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов. Ранее URA.RU писало про рейтинг муниципалитетов ХМАО, где жители больше всего недовольны властью. В списке аутсайдеров Пыть-Ях, Березовский и Ханты-Мансийский районы.