30 июля 2023

Губернатор ХМАО распределила гранты среди лучших мэрий

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Эффективность мэрий проверяли по 41 показателю Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова распределила гранты мэрий с самыми высокими показателями эффективности за 2022 год. Самое большое денежное вознаграждение получила администрация Ханты-Мансийска. Информация об этом содержится на официальном сайте правительства ХМАО.

Гранты получат следующие города и районы:

1. Ханты-Мансийск — 23 606 тыс. рублей;

2. Белоярский муниципальный район — 18 075,5 тыс. рублей;

3. Сургутский муниципальный район — 17 934,7 тыс. рублей;

4. Покачи — 14 581,1 тыс. рублей;

5. Когалым — 13 243,3 тыс. рублей;

6. Ханты-Мансийский муниципальный район — 12 559,4 тыс. рублей.

Мониторинг эффективности проводился по 41 показателю. Среди основных — число субъектов малого и среднего предпринимательства, объем инвестиций в основной капитал, среднемесячная зарплата жителей, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и пр.

В 2021 году самыми эффективными были признаны мэрии Ханты-Мансийска, Сургутского и Белоярского районов. А в топ-5 вошли еще администрации Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов.

Ранее URA.RU писало про рейтинг муниципалитетов ХМАО, где жители больше всего недовольны властью. В списке аутсайдеров Пыть-Ях, Березовский и Ханты-Мансийский районы.

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Губернатор Югры Наталья Комарова распределила гранты мэрий с самыми высокими показателями эффективности за 2022 год. Самое большое денежное вознаграждение получила администрация Ханты-Мансийска. Информация об этом содержится на официальном сайте правительства ХМАО. Гранты получат следующие города и районы: 1. Ханты-Мансийск — 23 606 тыс. рублей; 2. Белоярский муниципальный район — 18 075,5 тыс. рублей; 3. Сургутский муниципальный район — 17 934,7 тыс. рублей; 4. Покачи — 14 581,1 тыс. рублей; 5. Когалым — 13 243,3 тыс. рублей; 6. Ханты-Мансийский муниципальный район — 12 559,4 тыс. рублей. Мониторинг эффективности проводился по 41 показателю. Среди основных — число субъектов малого и среднего предпринимательства, объем инвестиций в основной капитал, среднемесячная зарплата жителей, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций и пр. В 2021 году самыми эффективными были признаны мэрии Ханты-Мансийска, Сургутского и Белоярского районов. А в топ-5 вошли еще администрации Ханты-Мансийского и Нижневартовского районов. Ранее URA.RU писало про рейтинг муниципалитетов ХМАО, где жители больше всего недовольны властью. В списке аутсайдеров Пыть-Ях, Березовский и Ханты-Мансийский районы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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