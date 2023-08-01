В Сан-Франциско после жалоб демонтировали новый логотип Twitter

01 августа 2023 в 07:39 Размер текста - 17 +

Жители подали 24 жалобы из-за яркого света логотипа Фото: Анна Майорова © URA.RU Новый логотип социальной сети Twitter сняли с крыши главного офиса компании в Сан-Франциско из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Cтроительные бригады демонтировали гигантский знак X с крыши здания, где находится штаб-квартира компании», — пишет The Washington Post. Там отмечают, что жители подали 24 жалобы из-за яркого света логотипа. Ранее сообщалось, что Twitter отказался от голубой птицы на своем логотипе. Владелец соцсети Илон Маск поменял ее название и логотип на X. Маск также заявил, что публикации в социальной сети теперь будут называться «иксами». По его словам, сейчас в приложении можно публиковать не только короткие сообщения, но и многочасовые видео, передает RT.

Новый логотип социальной сети Twitter сняли с крыши главного офиса компании в Сан-Франциско из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Cтроительные бригады демонтировали гигантский знак X с крыши здания, где находится штаб-квартира компании», — пишет The Washington Post. Там отмечают, что жители подали 24 жалобы из-за яркого света логотипа. Ранее сообщалось, что Twitter отказался от голубой птицы на своем логотипе. Владелец соцсети Илон Маск поменял ее название и логотип на X. Маск также заявил, что публикации в социальной сети теперь будут называться «иксами». По его словам, сейчас в приложении можно публиковать не только короткие сообщения, но и многочасовые видео, передает RT.