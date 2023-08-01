В Сан-Франциско после жалоб демонтировали новый логотип Twitter

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Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, интернет, логотип, твиттер, twitter, социальная сеть
Жители подали 24 жалобы из-за яркого света логотипа Фото:

Новый логотип социальной сети Twitter сняли с крыши главного офиса компании в Сан-Франциско из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Cтроительные бригады демонтировали гигантский знак X с крыши здания, где находится штаб-квартира компании», — пишет The Washington Post. Там отмечают, что жители подали 24 жалобы из-за яркого света логотипа.

Ранее сообщалось, что Twitter отказался от голубой птицы на своем логотипе. Владелец соцсети Илон Маск поменял ее название и логотип на X. Маск также заявил, что публикации в социальной сети теперь будут называться «иксами». По его словам, сейчас в приложении можно публиковать не только короткие сообщения, но и многочасовые видео, передает RT.

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Новый логотип социальной сети Twitter сняли с крыши главного офиса компании в Сан-Франциско из-за жалоб местных жителей. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Cтроительные бригады демонтировали гигантский знак X с крыши здания, где находится штаб-квартира компании», — пишет The Washington Post. Там отмечают, что жители подали 24 жалобы из-за яркого света логотипа. Ранее сообщалось, что Twitter отказался от голубой птицы на своем логотипе. Владелец соцсети Илон Маск поменял ее название и логотип на X. Маск также заявил, что публикации в социальной сети теперь будут называться «иксами». По его словам, сейчас в приложении можно публиковать не только короткие сообщения, но и многочасовые видео, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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