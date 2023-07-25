Маск рассказал, как будут называться твиты после переименования Twitter

Маск: публикации в Twitter после переименования будут называться «иксами»

25 июля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Прошлое название соцсети больше не имело смысла в новой реальности, заявил Илон Маск Фото: Анна Майорова © URA.RU После переименования социальной сети в «X», публикации в Twitter будут называться «иксами». Об этом рассказал владелец соцсети Илон Маск. «Публикации в Twitter будут называться „иксами“», — написал Маск на своей странице в социальной сети. Он добавил, что приобретение Twitter было сделано с целью обеспечения свободы слова и создания приложения для всего под названием X. Он также объяснил, что название Twitter больше не соответствует деятельности социальной сети, где можно публиковать многочасовые видео и обмениваться различными видами коммуникаций. В ближайшие месяцы ожидается добавление новых функций, включая интеграцию финансовых возможностей. Таким образом, Маск сделал вывод, что пора распрощаться с названием Twitter, которое больше не имеет смысла в новом контексте. Twitter теперь называется X и имеет новый логотип, представленный буквой Х. Он заменил голубую птицу, которая была символом соцсети. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил свое одобрение по поводу смены логотипа социальной сети Twitter. В своей публикации он отметил связь с символами российской спецоперации на Украине — буквами Z и V, передает Life .

После переименования социальной сети в «X», публикации в Twitter будут называться «иксами». Об этом рассказал владелец соцсети Илон Маск. «Публикации в Twitter будут называться „иксами“», — написал Маск на своей странице в социальной сети. Он добавил, что приобретение Twitter было сделано с целью обеспечения свободы слова и создания приложения для всего под названием X. Он также объяснил, что название Twitter больше не соответствует деятельности социальной сети, где можно публиковать многочасовые видео и обмениваться различными видами коммуникаций. В ближайшие месяцы ожидается добавление новых функций, включая интеграцию финансовых возможностей. Таким образом, Маск сделал вывод, что пора распрощаться с названием Twitter, которое больше не имеет смысла в новом контексте. Twitter теперь называется X и имеет новый логотип, представленный буквой Х. Он заменил голубую птицу, которая была символом соцсети. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил свое одобрение по поводу смены логотипа социальной сети Twitter. В своей публикации он отметил связь с символами российской спецоперации на Украине — буквами Z и V, передает Life.