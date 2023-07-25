Маск рассказал, как будут называться твиты после переименования Twitter

Маск: публикации в Twitter после переименования будут называться «иксами»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, логотип, твиттер, гаджет, twitter, социальная сеть
Прошлое название соцсети больше не имело смысла в новой реальности, заявил Илон Маск Фото:

После переименования социальной сети в «X», публикации в Twitter будут называться «иксами». Об этом рассказал владелец соцсети Илон Маск.

«Публикации в Twitter будут называться „иксами“», — написал Маск на своей странице в социальной сети. Он добавил, что приобретение Twitter было сделано с целью обеспечения свободы слова и создания приложения для всего под названием X.

Он также объяснил, что название Twitter больше не соответствует деятельности социальной сети, где можно публиковать многочасовые видео и обмениваться различными видами коммуникаций. В ближайшие месяцы ожидается добавление новых функций, включая интеграцию финансовых возможностей. Таким образом, Маск сделал вывод, что пора распрощаться с названием Twitter, которое больше не имеет смысла в новом контексте.

Twitter теперь называется X и имеет новый логотип, представленный буквой Х. Он заменил голубую птицу, которая была символом соцсети. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил свое одобрение по поводу смены логотипа социальной сети Twitter. В своей публикации он отметил связь с символами российской спецоперации на Украине — буквами Z и V, передает Life.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После переименования социальной сети в «X», публикации в Twitter будут называться «иксами». Об этом рассказал владелец соцсети Илон Маск. «Публикации в Twitter будут называться „иксами“», — написал Маск на своей странице в социальной сети. Он добавил, что приобретение Twitter было сделано с целью обеспечения свободы слова и создания приложения для всего под названием X. Он также объяснил, что название Twitter больше не соответствует деятельности социальной сети, где можно публиковать многочасовые видео и обмениваться различными видами коммуникаций. В ближайшие месяцы ожидается добавление новых функций, включая интеграцию финансовых возможностей. Таким образом, Маск сделал вывод, что пора распрощаться с названием Twitter, которое больше не имеет смысла в новом контексте. Twitter теперь называется X и имеет новый логотип, представленный буквой Х. Он заменил голубую птицу, которая была символом соцсети. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил свое одобрение по поводу смены логотипа социальной сети Twitter. В своей публикации он отметил связь с символами российской спецоперации на Украине — буквами Z и V, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...