Медведев предложил добавить в логотип Twitter в V и Z

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев предложил свои варианты нового логотипа Twitter Фото:

В логотип Twitter вместо буквы X нужно добавить в V и Z. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Так это X сейчас? Великолепно! Где X, там V и Z!» — написал Дмитрий Медведев в своем twitter-аккаунте. Таким образом он отреагировал на смену логотипа и названия данной соцсети. Шутка Медведева основана на том факте, что латинские буквы V и Z являются символом спецоперации РФ на Украине.

23 июля владелец Twitter Илон Маск анонсировал изменения внутри соцсети. На следующий день социальная сеть сменила название на X. Маск выкупил соцсеть в 2022 году, передает «Дни.ру».

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В логотип Twitter вместо буквы X нужно добавить в V и Z. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Так это X сейчас? Великолепно! Где X, там V и Z!» — написал Дмитрий Медведев в своем twitter-аккаунте. Таким образом он отреагировал на смену логотипа и названия данной соцсети. Шутка Медведева основана на том факте, что латинские буквы V и Z являются символом спецоперации РФ на Украине. 23 июля владелец Twitter Илон Маск анонсировал изменения внутри соцсети. На следующий день социальная сеть сменила название на X. Маск выкупил соцсеть в 2022 году, передает «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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