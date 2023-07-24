Медведев предложил добавить в логотип Twitter в V и Z

24 июля 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев предложил свои варианты нового логотипа Twitter Фото: Владимир Андреев © URA.RU В логотип Twitter вместо буквы X нужно добавить в V и Z. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Так это X сейчас? Великолепно! Где X, там V и Z!» — написал Дмитрий Медведев в своем twitter-аккаунте. Таким образом он отреагировал на смену логотипа и названия данной соцсети. Шутка Медведева основана на том факте, что латинские буквы V и Z являются символом спецоперации РФ на Украине. 23 июля владелец Twitter Илон Маск анонсировал изменения внутри соцсети. На следующий день социальная сеть сменила название на X. Маск выкупил соцсеть в 2022 году, передает «Дни.ру».

В логотип Twitter вместо буквы X нужно добавить в V и Z. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Так это X сейчас? Великолепно! Где X, там V и Z!» — написал Дмитрий Медведев в своем twitter-аккаунте. Таким образом он отреагировал на смену логотипа и названия данной соцсети. Шутка Медведева основана на том факте, что латинские буквы V и Z являются символом спецоперации РФ на Украине. 23 июля владелец Twitter Илон Маск анонсировал изменения внутри соцсети. На следующий день социальная сеть сменила название на X. Маск выкупил соцсеть в 2022 году, передает «Дни.ру».