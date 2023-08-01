Глава Генштаба ВС РФ Герасимов дал совет войскам в Запорожской области

Глава Генштаба ВС РФ Герасимов проверил, как командуют войсками на запорожском направлении
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, герасимов валерий, stock
Валерий Герасимов заслушал доклад о текущей ситуации на фронте, сообщили в Минобороны РФ Фото:
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе работы предоставил передовым войскам совет на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы. ОБ этом сообщает Минобороны РФ.

«Начальник Генерального штаба ВС РФ в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что Герасимов осмотрел передовой пункт управления войск на запорожском направлении в ходе специальной военной операции. Во время посещения командного пункта он прослушал отчет командира войск, генерал-полковника Александра Романчука о текущей ситуации, действиях противника и выполнении военных задач на ореховском направлении.

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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе работы предоставил передовым войскам совет на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы. ОБ этом сообщает Минобороны РФ. «Начальник Генерального штаба ВС РФ в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что Герасимов осмотрел передовой пункт управления войск на запорожском направлении в ходе специальной военной операции. Во время посещения командного пункта он прослушал отчет командира войск, генерал-полковника Александра Романчука о текущей ситуации, действиях противника и выполнении военных задач на ореховском направлении.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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