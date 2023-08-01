Глава Генштаба ВС РФ Герасимов дал совет войскам в Запорожской области

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе работы предоставил передовым войскам совет на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы. ОБ этом сообщает Минобороны РФ.
«Начальник Генерального штаба ВС РФ в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что Герасимов осмотрел передовой пункт управления войск на запорожском направлении в ходе специальной военной операции. Во время посещения командного пункта он прослушал отчет командира войск, генерал-полковника Александра Романчука о текущей ситуации, действиях противника и выполнении военных задач на ореховском направлении.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерий Герасимов в ходе работы предоставил передовым войскам совет на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы. ОБ этом сообщает Минобороны РФ. «Начальник Генерального штаба ВС РФ в ходе работы обратил внимание на своевременное выявление противника, нанесение по нему превентивных ударов и ведение контрбатарейной борьбы», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что Герасимов осмотрел передовой пункт управления войск на запорожском направлении в ходе специальной военной операции. Во время посещения командного пункта он прослушал отчет командира войск, генерал-полковника Александра Романчука о текущей ситуации, действиях противника и выполнении военных задач на ореховском направлении.